TRUSTSWAP

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

NamaTRUSTSWAP

PeringkatNo.1353

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.57%

Suplai Peredaran99,995,164

Suplai Maks.0

Total Suplai99,995,164.26708125

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2020-07-10 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.02240699,2021-04-16

Harga Terendah0.0125283595814,2020-07-13

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Rekap 2025
