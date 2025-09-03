TSLAON

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

NamaTSLAON

PeringkatNo.881

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)15,932.85%

Suplai Peredaran34,444.54372544

Suplai Maks.0

Total Suplai34,444.54372544

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High496.4270973538345,2025-12-22

Harga Terendah329.3669085162907,2025-09-03

Blockchain PublikETH

PengantarOndo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.