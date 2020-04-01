TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

NamaTWT

PeringkatNo.113

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.81%

Suplai Peredaran429,860,515.46

Suplai Maks.999,860,531.46

Total Suplai999,860,531.46

Tingkat Peredaran0.4299%

Tanggal Penerbitan2020-04-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.7177649227203773,2022-12-11

Harga Terendah0.00647761834255,2020-07-31

Blockchain PublikBSC

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.