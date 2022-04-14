UDOG

UDOG adalah token meme bertema anjing, diposisikan oleh komunitas sebagai koin meme pertama di pool likuiditas U, sebagai aset eksperimental awal di ekosistem U.

NamaUDOG

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

