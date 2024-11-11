VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

NamaVADER

PeringkatNo.1435

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran996,739,513

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai996,739,513

Tingkat Peredaran0.9967%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.15849019150828353,2025-01-02

Harga Terendah0.000060938884925464,2024-11-11

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
