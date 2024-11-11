VADER

Vader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

NamaVADER

PeringkatNo.1435

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran996,739,513

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai996,739,513

Tingkat Peredaran0.9967%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.15849019150828353,2025-01-02

Harga Terendah0.000060938884925464,2024-11-11

Blockchain PublikBASE

PengantarVader Fun is a DAO platform that enables users to participate in DAOs managed by curated AI Agents and Humans. VaderAI seeks to establish itself as the premier orchestrator of Agent-Led and Human-Led DAOs focused on the Agentic Economy by leveraging Vader Fun's distribution network.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.