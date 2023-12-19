VC

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

NamaVC

PeringkatNo.2208

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.07%

Suplai Peredaran455,067,359.5429233

Suplai Maks.0

Total Suplai961,423,252.2398705

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.22156860290310043,2023-12-19

Harga Terendah0.001659018607184877,2026-01-08

Blockchain PublikVC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

VC/USDT
VinuChain
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (VC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
