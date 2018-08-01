VEX

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

NamaVEX

PeringkatNo.1828

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran733,642,279

Suplai Maks.1,008,772,305

Total Suplai1,008,772,305

Tingkat Peredaran0.7272%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.0471216,2018-08-01

Harga Terendah0.000121875736,2025-08-02

Blockchain PublikVEX

Sektor

Media Sosial

VEX/USDT
Vexanium
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (VEX)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Loading...