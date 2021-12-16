VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

NamaVOXEL

PeringkatNo.1554

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.78%

Suplai Peredaran254,486,480.741052

Suplai Maks.300,000,000

Total Suplai300,000,000

Tingkat Peredaran0.8482%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.75817201330435,2021-12-16

Harga Terendah0.011115298044521849,2025-12-24

Blockchain PublikMATIC

