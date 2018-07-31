VTHO

VeThor Token (VTHO) is the utility token of the VeChainThor blockchain, serving as gas for transactions, smart contracts, and on-chain activities. Its use is essential for network functionality. VeChain’s dual-token model separates VET (value) from VTHO (utility), ensuring predictable costs and scalability. VTHO is also earned through the StarGate staking program, adding value for users. As a VIP-180 Standard token, it underpins VeChain’s mission to support blockchain adoption and real-world applications. With rising transaction demand driving utility and potential value, VTHO remains a core asset in the expanding VeChain ecosystem.

NamaVTHO

PeringkatNo.316

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran97,398,080,409

Suplai Maks.0

Total Suplai97,398,080,409

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2018-07-31 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.0420125,2018-08-01

Harga Terendah0.000152617258992,2020-03-13

Blockchain PublikVET

Sektor

