Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

PeringkatNo.1039

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran699,649,254.9240915

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai699,649,254.9240915

Tingkat Peredaran0.6996%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.20064258285841255,2022-02-04

Harga Terendah0.000638616003044836,2024-05-12

Blockchain PublikETH

PengantarAmbire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

