WET

Visi HumidiFi adalah menjadikan Solana pusat pasar paling efisien, responsif, dan transparan di dunia: pasar modal internet sejati. Protokol ini mendefinisikan ulang perdagangan terdesentralisasi dengan menggabungkan eksekusi on-chain dengan logika pembentukan pasar tingkat institusional, menciptakan sistem di mana likuiditas selalu aktif, adaptif, dan dioptimalkan untuk kinerja.

NamaWET

PeringkatNo.575

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9.87%

Suplai Peredaran230,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.23%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.33599245765997376,2025-12-10

Harga Terendah0.11197689577448172,2025-12-09

Blockchain PublikSOL

