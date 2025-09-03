WMTON

Ondo Global Markets adalah platform yang dirancang untuk menghadirkan keamanan publik tradisional secara onchain, dengan token yang dapat ditransfer dan digunakan secara bebas di DeFi.

NamaWMTON

PeringkatNo.1679

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)20,835.81%

Suplai Peredaran19,700.50720419

Suplai Maks.0

Total Suplai19,700.50720419

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High119.24314268595651,2026-01-12

Harga Terendah97.43782298567719,2025-09-03

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

