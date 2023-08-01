WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

NamaWXT

PeringkatNo.3750

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai6,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2023-08-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.01 USDT

All-Time High0.04583334799180161,2025-09-18

Harga Terendah0.01076131063143907,2024-09-06

Blockchain PublikETH

