WXT

WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

NamaWXT

PeringkatNo.3750

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai6,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2023-08-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan0.01 USDT

All-Time High0.04583334799180161,2025-09-18

Harga Terendah0.01076131063143907,2024-09-06

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
WEEX Token
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (WXT)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
