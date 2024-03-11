XAI

Xai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

NamaXAI

PeringkatNo.578

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.29%

Suplai Peredaran1,946,213,749.3293986

Suplai Maks.2,500,000,000

Total Suplai2,122,260,174.3600209

Tingkat Peredaran0.7784%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.5967215506622041,2024-03-11

Harga Terendah0.01025686279037974,2025-10-10

Blockchain PublikARB

PengantarXai was developed to enable real economies and open trade in the next generation of video games. With Xai, potentially billions of traditional gamers can own and trade valuable in-game items in their favorite games for the first time, without the need to use crypto-wallets.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.