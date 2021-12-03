XAVA

Avalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

NamaXAVA

PeringkatNo.4106

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High20.19698708165188,2021-12-03

Harga Terendah0.13657260156461967,2026-01-01

Blockchain PublikAVAX_CCHAIN

PengantarAvalaunch is a launchpad powered by the Avalanche platform, allowing new and innovative projects to seamlessly prepare for launch with an emphasis on fair and broad distribution. With its values deeply rooted in the early Avalanche community, we are able to offer projects confident, informed users who are aligned with the long-term goals of the rapidly expanding application ecosystem.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.