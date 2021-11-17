XCV

XCarnival adalah agregator peminjaman untuk aset Metaverse, yang menawarkan solusi likuidasi inovatif untuk berbagai jenis NFT dan aset kripto ekor panjang. Sebagai pelopor penyedia pinjaman NFT, XCarnival telah memenangkan Kejuaraan BSC Hackathon untuk Asia Tenggara. XCarnival juga merupakan salah satu proyek pertama yang mengedukasi pengguna untuk mengadopsi mode peminjaman NFT dengan hadiah penambangan. XCarnival adalah protokol multi-rantai dan akan digunakan di Ethereum, Polygon dan Solana.

NamaXCV

PeringkatNo.2537

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.01%

Suplai Peredaran790,640,622

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.7906%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.9394895604124345,2021-11-17

Harga Terendah0.000264223930471337,2025-02-04

Blockchain PublikBSC

