eCash adalah penerus natural dari proyek Bitcoin Cash. Menyadari visi Milton Friedman yang legendaris, eCash menindaklanjuti janji-janji utama seperti lapisan konsensus Avalanche yang inovatif sambil juga memperkenalkan konsep yang belum pernah terlihat dalam proyek Bitcoin seperti staking, upgrade fork-free, dan subchains.

NamaXEC

PeringkatNo.153

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran19,972,089,047,580

Suplai Maks.21,000,000,000,000

Total Suplai19,972,089,047,580

Tingkat Peredaran0.951%

Tanggal Penerbitan2021-07-05 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000592590659826054,2021-11-10

Harga Terendah0.000009888220073948,2025-12-18

Blockchain PublikBCHA

