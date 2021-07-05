XEC

eCash adalah penerus natural dari proyek Bitcoin Cash. Menyadari visi Milton Friedman yang legendaris, eCash menindaklanjuti janji-janji utama seperti lapisan konsensus Avalanche yang inovatif sambil juga memperkenalkan konsep yang belum pernah terlihat dalam proyek Bitcoin seperti staking, upgrade fork-free, dan subchains.

NamaXEC

PeringkatNo.153

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran19,972,089,047,580

Suplai Maks.21,000,000,000,000

Total Suplai19,972,089,047,580

Tingkat Peredaran0.951%

Tanggal Penerbitan2021-07-05 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000592590659826054,2021-11-10

Harga Terendah0.000009888220073948,2025-12-18

Blockchain PublikBCHA

PengantareCash adalah penerus natural dari proyek Bitcoin Cash. Menyadari visi Milton Friedman yang legendaris, eCash menindaklanjuti janji-janji utama seperti lapisan konsensus Avalanche yang inovatif sambil juga memperkenalkan konsep yang belum pernah terlihat dalam proyek Bitcoin seperti staking, upgrade fork-free, dan subchains.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
XEC/USDT
XEC
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (XEC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
XEC/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (XEC)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...