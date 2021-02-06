XEP

XEP is the core of a powerful, community-driven ecosystem, designed for growth and innovation. The Electra Protocol blockchain (Layer 1) provides the foundation for seamless, secure trading, while OmniXEP’s fast Layer 2 technology, unbreakable smart contracts, and ultra-low fees make it easy to build and trade. With ElectraDEX integrated, creating and exchanging tokens is simple. Whether you’re a developer or creator, you’re welcome to build on XEP and be part of this decentralized future

NamaXEP

PeringkatNo.1416

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran18,339,083,153

Suplai Maks.30,000,000,560

Total Suplai18,339,083,153

Tingkat Peredaran0.6113%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.00364294,2021-02-06

Harga Terendah0.000134188532936773,2025-10-10

Blockchain PublikXEP

