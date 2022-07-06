XRPAYNET

XRPayNet mendefinisikan ulang standar industri untuk transaksi keuangan. Mereka akan memfasilitasi konversi pembayaran kripto konsumen yang dilakukan ke bisnis menjadi mata uang konvensional pilihan mereka. Mereka akan melakukannya melalui kartu dan aplikasi seluler mereka, memungkinkan bisnis untuk terus menggunakan sistem pemrosesan pembayaran yang ada, membuat proses pembayaran Crypto ke Fiat mulus.

NamaXRPAYNET

PeringkatNo.3189

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran5,613,529,403.74

Suplai Maks.29,992,295,954.49

Total Suplai29,992,295,954.49

Tingkat Peredaran0.1871%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.014988003206414113,2022-07-06

Harga Terendah0.000009989721663635,2026-01-07

Blockchain PublikXRP

PengantarXRPayNet mendefinisikan ulang standar industri untuk transaksi keuangan. Mereka akan memfasilitasi konversi pembayaran kripto konsumen yang dilakukan ke bisnis menjadi mata uang konvensional pilihan mereka. Mereka akan melakukannya melalui kartu dan aplikasi seluler mereka, memungkinkan bisnis untuk terus menggunakan sistem pemrosesan pembayaran yang ada, membuat proses pembayaran Crypto ke Fiat mulus.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.