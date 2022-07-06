XRPAYNET

XRPayNet mendefinisikan ulang standar industri untuk transaksi keuangan. Mereka akan memfasilitasi konversi pembayaran kripto konsumen yang dilakukan ke bisnis menjadi mata uang konvensional pilihan mereka. Mereka akan melakukannya melalui kartu dan aplikasi seluler mereka, memungkinkan bisnis untuk terus menggunakan sistem pemrosesan pembayaran yang ada, membuat proses pembayaran Crypto ke Fiat mulus.

NamaXRPAYNET

PeringkatNo.3189

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran5,613,529,403.74

Suplai Maks.29,992,295,954.49

Total Suplai29,992,295,954.49

Tingkat Peredaran0.1871%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.014988003206414113,2022-07-06

Harga Terendah0.000009989721663635,2026-01-07

Blockchain PublikXRP

PengantarXRPayNet mendefinisikan ulang standar industri untuk transaksi keuangan. Mereka akan memfasilitasi konversi pembayaran kripto konsumen yang dilakukan ke bisnis menjadi mata uang konvensional pilihan mereka. Mereka akan melakukannya melalui kartu dan aplikasi seluler mereka, memungkinkan bisnis untuk terus menggunakan sistem pemrosesan pembayaran yang ada, membuat proses pembayaran Crypto ke Fiat mulus.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
XRPAYNET/USDT
XRPaynet
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (XRPAYNET)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
XRPAYNET/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (XRPAYNET)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...