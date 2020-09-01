YFII

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

NamaYFII

PeringkatNo.1746

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)268.64%

Suplai Peredaran38,596

Suplai Maks.39,375

Total Suplai39,375

Tingkat Peredaran0.9802%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High9385.41962911,2020-09-01

Harga Terendah50.333000627041166,2026-01-01

Blockchain PublikETH

