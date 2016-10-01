ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

NamaZEC

PeringkatNo.18

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0021%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4,010.74%

Suplai Peredaran16,483,361.2905448

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai16,483,518.0405448

Tingkat Peredaran0.7849%

Tanggal Penerbitan2016-10-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5941.7998046875,2016-10-29

Harga Terendah15.96914388442235,2024-07-05

Blockchain PublikZEC

MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Zcash
