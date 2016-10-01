ZEC

Zcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

NamaZEC

PeringkatNo.17

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0022%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)9,157.74%

Suplai Peredaran16,477,197.1655448

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai16,477,197.1655448

Tingkat Peredaran0.7846%

Tanggal Penerbitan2016-10-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5941.7998046875,2016-10-29

Harga Terendah15.96914388442235,2024-07-05

Blockchain PublikZEC

PengantarZcash is a cryptocurrency that grew out of the Zerocoin project, aimed at improving anonymity for Bitcoin users. The Zerocoin protocol was initially improved and transformed into Zerocash, which thus yielded the Zcash cryptocurrency in 2016. The founder and CEO of Zcash is Zooko Wilcox-O'Hearn. Its founding team includes cryptographer Matthew D. Green from Johns Hopkins University. Roger Ver was one of Zcash's initial investors.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.