ZetaChain is both a layer 1 (L1) blockchain and a smart contract platform with built-in connectivity to all blockchains and layers. It is the only public blockchain with smart contracts that can manage assets, data, & liquidity on any chain, even ones that don’t have native smart contract capabilities, like Bitcoin.

PeringkatNo.290

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.57%

Suplai Peredaran1,218,000,000

Suplai Maks.2,100,000,000

Total Suplai2,100,000,000

Tingkat Peredaran0.58%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.854005954477877,2024-02-15

Harga Terendah0.06227932058906968,2025-10-10

Blockchain PublikETH

