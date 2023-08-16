INTCUSDT -- Perubahan-- Harga Indeks-- Harga Wajar-- Tingkat Pendanaan / Hitungan Mundur-- / -- INTCUSDT Terakhir -- -- Harga Wajar -- Low 24 Jam -- High 24 Jam -- Turnover 24 Jam -- Volume 24 Jam -- Tingkat Pendanaan / Hitungan Mundur -- Posisi(--) Order Terbuka(--) Riwayat Posisi Riwayat Order & Trade Aliran Modal Aset Sembunyikan Pasangan Lainnya Sembunyikan Pasangan Lainnya Tidak ada data Saldo Dompet: ‎ -- USDT Pasang order, lakukan copy trade, atau perdagangan grid sekarang juga Copy Trade Perdagangan Grid Grafik Aturan Trading Grafik Analisis Aturan Trading Limit Risiko 1 Detik 1menit 5menit 15menit 1Jam 4Jam 1Hari Harga Terakhir Asal TradingView Kedalaman Asal TradingView Kedalaman Buku Order Market Trade Buku Order -- Harga ( USDT ) Kuantitas ( -- ) Total ( -- ) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Rata-rata Harga ≈ 0 Jumlah 0 Total 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Rata-rata Harga ≈ 0 Jumlah 0 Total 0 -- B -- D Market Trade Harga ( USDT ) Kuantitas ( -- ) Waktu -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- -- -- ‎ --:--:-- Semua Pullback Reli High Baru Low Baru Harga Naik Harga Turun Harga Naik & Vol. Tinggi Harga Turun & Vol. Tinggi Pasangan Perdagangan Perubahan 24 Jam Tidak ada data Buka Tutup Buka Tutup Isolated 1X S Limit Pasar Pemicu Tersedia ‎ -- Kuantitas (--) 0% 25% 50% 75% 100% Beli ‎ 0 -- Jual ‎ 0 -- Max Panjang 0 -- Short Maks. 0 -- Buka Long Buka Short Margin ‎ 0 USDT Margin ‎ 0 USDT Daftar Masuk Limit Pasar Pemicu Isolated 1X S Tersedia ‎ -- Kuantitas (--) 0% 25% 50% 75% 100% Beli ‎ 0 -- Max Panjang ‎ 0 -- Buka Long Margin ‎ 0 USDT Daftar Masuk Kuantitas (--) 0% 25% 50% 75% 100% Jual ‎ 0 -- Short Maks. ‎ 0 -- Buka Short Margin ‎ 0 USDT Daftar Masuk Tingkat biaya Maker - / Taker - Dompet Deposit Transfer PNL Belum Terealisasi ‎ -

<p>1)Anda mengakui dan setuju bahwa MEXC tidak akan bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh salah satu keadaan berikut:</p><article><p>a) Hilangnya laba, hilangnya data, hilangnya kesempatan, kerugian tidak berwujud, atau segala kerugian yang timbul akibat peristiwa Keadaan Kahar.</p><p>b) MEXC memiliki alasan yang wajar untuk meyakini bahwa Pengikut tertentu dan transaksi tertentu mungkin melanggar undang-undang yang berlaku atau Perjanjian ini atau Dokumen Hukum lainnya, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, melakukan aktivitas trading yang dilarang (termasuk, antara lain, perilaku trading yang manipulatif atau merugikan), informasi yang menipu atau tidak benar telah diberikan selama proses pembukaan akun, atau, Anda tidak bertindak dengan itikad baik saat menggunakan Layanan kami.</p><p>c) MEXC memiliki alasan yang wajar untuk meyakini bahwa perilaku Pengikut di Platform diduga melanggar hukum atau tidak pantas, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, melakukan aktivitas trading terlarang (termasuk, antara lain, perilaku trading yang manipulatif atau merugikan), informasi yang menipu atau tidak benar telah diberikan selama proses pembukaan akun, atau, Anda tidak bertindak dengan itikad baik saat menggunakan Layanan kami.</p><p>d) Kerugian atau biaya yang timbul akibat pembelian atau perolehan data, informasi, atau transaksi apa pun melalui Layanan.</p><p>e) Salah penafsiran atau kesalahpahaman Anda terhadap Layanan, kerugian parsial atau total yang disebabkan oleh partisipasi langsung atau tidak langsung Anda sehubungan dengan Layanan dan Perjanjian ini.</p></article><p>2)Anda mengakui dan menyetujui bahwa ada risiko yang terkait dengan fungsi Layanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada operasi trading otomatis, di mana akun Anda dapat memulai dan mengakhiri transaksi tanpa campur tangan manual Anda.</p><p>3)Anda mengakui dan menyetujui bahwa MEXC tidak menjamin keberhasilan trade yang disalin atau fakta bahwa trade yang disalin akan disalin ke akun Pengikut. Trade yang disalin mungkin tidak berhasil disalin karena beberapa alasan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, kegagalan memenuhi jumlah copy trading minimum, kegagalan memenuhi rasio jaminan yang diperlukan, terpicunya tindakan pengendalian risiko, dan keadaan lain yang melanggar, atau ditentukan oleh, Perjanjian ini dan/atau Dokumen Hukum.</p><p>4)Anda mengakui dan menyetujui bahwa penundaan Layanan dapat terjadi dan Anda akan menanggung kerugian dan/atau biaya, dan bahwa Layanan dapat gagal.</p><p>5)Layanan manajemen investasi adalah kebijaksanaan Anda. Harap diperhatikan bahwa jika Anda memutuskan untuk menggunakan Layanan untuk menyalin trader tertentu dan/atau mengikuti strategi trading tertentu, Anda dianggap telah mempertimbangkan situasi keuangan Anda secara keseluruhan, termasuk perencanaan keuangan, dan Anda memahami bahwa penggunaan fungsi Layanan bersifat sangat spekulatif, dan kerugian yang Anda alami mungkin lebih besar daripada kerugian Trader. Trader dapat melakukan trade yang menguntungkan dan juga merugi.</p><p>6)Layanan yang disediakan di sini hanya untuk referensi Anda. Jika Anda membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang disediakan di Platform atau informasi yang diperoleh melalui Layanan, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri.</p><p>7)Anda harus melakukan penelitian dan penilaian independen sebelum membuat keputusan investasi. Anda harus menentukan secara independen apakah investasi, strategi, atau produk dan layanan lainnya memenuhi kebutuhan Anda sendiri berdasarkan tujuan investasi Anda, serta kondisi pribadi dan keuangan Anda.</p><p>8)Anda bertanggung jawab penuh atas kerugian yang disebabkan oleh eksekusi operasi otomatis menggunakan fungsi Layanan.</p><p>9)Segala informasi di Platform dimaksudkan untuk menyediakan dinamika trading dan layanan informasi bagi Trader dan Pengikut. Platform ini tidak menyediakan bentuk saran investasi apa pun, juga tidak menyiratkan penyediaan informasi atau fungsi tersebut dalam bentuk apa pun. Anda harus melakukan penelitian independen dan membuat keputusan investasi independen atas informasi yang dikumpulkan melalui Platform ini atau fungsi Layanan.</p><p>10)Anda setuju dan menerima bahwa hal-hal berikut, tanpa batasan apa pun, merupakan alasan yang dapat menyebabkan kegagalan dalam menjalankan Layanan:</p><article><p>a)Jumlah Pengikut Trader telah mencapai limit atas;</p><p>b)Trader telah berhenti beroperasi;</p><p>c)Status Anda saat ini adalah Trader;</p><p>d)Tidak ada aset atau dana di akun Anda; dan</p><p>e)Limit order Trader telah mencapai limit atas.</p></article><p>Kami akan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memantau kinerja setiap Trader berdasarkan fungsi Layanan. Kami berhak untuk menjeda, menghentikan, atau memblokir Trader mana pun agar tidak disalin berdasarkan fungsi Layanan.</p><p>MEXC secara tegas memiliki semua hak untuk penjelasan akhir tentang Perjanjian ini dalam ruang lingkup hukum.</p>