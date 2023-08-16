Pilih Trader
Pilih trader berkinerja terbaik berdasarkan peringkat keseluruhan, ROI, dan kriteria lainnya.
Tetapkan Parameter Copy Trade
Tetapkan parameter terkait copy trade dan kontrol risiko, seperti mode copy trade, margin, dan metode pemasangan order saat mengikuti untuk membuka posisi.
Ikuti untuk Membuka/Menutup
Setelah parameter copy trade ditetapkan, sistem akan melacak sinyal pembukaan dan penutupan posisi dari trader secara aktual dan secara otomatis membuka dan menutup posisi untuk Anda.