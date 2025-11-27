Mengirim bitcoin mungkin tampak rumit pada awalnya, tetapi sebenarnya cukup sederhana setelah Anda memahami dasar-dasarnya. Panduan ini akan memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui tentang Mengirim bitcoin mungkin tampak rumit pada awalnya, tetapi sebenarnya cukup sederhana setelah Anda memahami dasar-dasarnya. Panduan ini akan memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui tentang
Belajar/Ensiklopedia Blockchain/Konsep Populer/Cara Mengir...emi Langkah

Cara Mengirim Bitcoin? Panduan Lengkap Langkah demi Langkah

Menengah
27 November 2025
0m
INI
INI$0.12857+4.46%
Helium Mobile
MOBILE$0.0001816-1.62%
Lorenzo Protocol
BANK$0.04532-0.98%
Katana Inu
KATA$0.000074-3.89%
PinLink
PIN$0.16231+3.71%

Mengirim bitcoin mungkin tampak rumit pada awalnya, tetapi sebenarnya cukup sederhana setelah Anda memahami dasar-dasarnya.

Panduan ini akan memandu Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mengirim bitcoin dengan aman dan efisien.

Anda akan mempelajari alat apa yang Anda butuhkan, cara menyelesaikan transaksi langkah demi langkah, dan tips keamanan penting untuk melindungi dana Anda.


Poin-Poin Utama

  • Sebelum mengirim bitcoin, Anda memerlukan dompet bitcoin, alamat penerima, dan dana yang cukup untuk menutupi biaya transaksi.
  • Selalu verifikasi alamat dompet penerima dengan hati-hati, karena transaksi bitcoin tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi.
  • Biaya transaksi menentukan kecepatan konfirmasi—biaya yang lebih tinggi berarti pemrosesan lebih cepat, biasanya dalam waktu 10 menit.
  • Gunakan kode QR alih-alih mengetik alamat secara manual untuk mencegah kesalahan dan potensi kehilangan dana.
  • Bitcoin hanya dapat dikirim ke alamat bitcoin; mengirim ke alamat cryptocurrency lain akan mengakibatkan kehilangan permanen.
  • Mulailah dengan transaksi uji kecil saat mengirim ke alamat baru untuk memastikan semuanya berfungsi dengan benar.


Apa Yang Anda Butuhkan Untuk Mengirim Bitcoin ke Dompet Lain

Sebelum Anda dapat mengirim bitcoin ke dompet lain, Anda perlu menyiapkan beberapa hal penting.

Pertama, Anda memerlukan dompet bitcoin yang berisi dana. Ini bisa berupa aplikasi dompet mobile, dompet desktop, atau akun di exchange cryptocurrency seperti MEXC.

Selanjutnya, Anda memerlukan alamat dompet penerima. Ini adalah rangkaian huruf dan angka unik yang mengidentifikasi kemana bitcoin Anda akan pergi, mirip dengan cara kerja nomor rekening bank.

Anda juga memerlukan bitcoin yang cukup untuk menutupi jumlah yang ingin Anda kirim dan biaya transaksi jaringan. Biaya-biaya ini bervariasi tergantung pada seberapa cepat Anda ingin transaksi Anda dikonfirmasi.

Terakhir, pastikan Anda memiliki akses ke kata sandi atau kode PIN dompet Anda, karena Anda akan membutuhkannya untuk mengotorisasi transaksi.



Memahami Alamat Dompet Bitcoin

Alamat dompet bitcoin adalah kode alfanumerik panjang yang berfungsi sebagai identifier publik Anda di blockchain.

Anggap saja seperti alamat email untuk cryptocurrency—Anda dapat membagikannya secara bebas dengan siapa saja yang ingin mengirim bitcoin kepada Anda.

Setiap dompet dapat menghasilkan beberapa alamat untuk menerima dana, yang membantu melindungi privasi Anda.

Sebagian besar dompet menampilkan alamat sebagai string teks dan kode QR untuk kemudahan berbagi.

Penting untuk memahami bahwa alamat bitcoin hanya berfungsi dengan bitcoin. Anda tidak dapat mengirim bitcoin ke alamat Ethereum atau alamat cryptocurrency lainnya, karena ini akan mengakibatkan kehilangan dana permanen.


Cara Mengirim Bitcoin


Cara Mengirim Bitcoin: Instruksi Langkah demi Langkah

Mempelajari cara mengirim bitcoin itu sederhana ketika Anda membaginya menjadi langkah-langkah yang jelas. Inilah tepatnya apa yang harus dilakukan.

Langkah 1: Buka Dompet Anda dan Pilih Kirim

Mulailah dengan membuka aplikasi dompet bitcoin Anda atau masuk ke akun exchange Anda.

Cari tombol "Kirim" atau "Tarik", yang biasanya ditampilkan dengan jelas di layar utama.

Jika dompet Anda menyimpan beberapa cryptocurrency, pastikan Anda memilih Bitcoin (BTC) sebelum melanjutkan.

Langkah 2: Masukkan Alamat Bitcoin Penerima

Sekarang Anda perlu memasukkan kemana Anda mengirim bitcoin.

Anda memiliki tiga pilihan: memindai kode QR, menempelkan alamat dari clipboard, atau mengetik alamat secara manual.

Memindai kode QR adalah metode paling aman karena menghilangkan kesalahan pengetikan.

Jika Anda menyalin dan menempel, periksa dua kali bahwa seluruh alamat ditransfer dengan benar, karena malware terkadang dapat menukar alamat di clipboard Anda.

Langkah 3: Masukkan Jumlah Yang Akan Dikirim

Tentukan berapa banyak bitcoin yang ingin Anda transfer.

Sebagian besar dompet memungkinkan Anda memasukkan jumlah dalam BTC atau mata uang lokal Anda seperti dolar.

Berhati-hatilah di sini—ada perbedaan besar antara mengirim 0.001 BTC dan 1 BTC.

Beberapa kode QR dilengkapi dengan jumlah yang sudah terisi, jadi selalu verifikasi angkanya sebelum mengonfirmasi.

Langkah 4: Atur Biaya Transaksi Bitcoin Anda

Biaya transaksi menentukan seberapa cepat para penambang akan memproses transaksi bitcoin Anda.

Biaya yang lebih tinggi berarti waktu konfirmasi lebih cepat, biasanya dalam blok berikutnya (sekitar 10 menit).

Biaya yang lebih rendah dapat menghemat uang Anda tetapi mungkin berarti menunggu beberapa jam atau bahkan hari selama periode sibuk.

Sebagian besar dompet menawarkan opsi preset seperti "lambat", "normal", atau "cepat" untuk mempermudah keputusan ini.

Langkah 5: Tinjau dan Konfirmasi Transaksi Bitcoin Anda

Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk menangkap kesalahan apa pun, jadi luangkan waktu Anda.

Verifikasi dengan hati-hati bahwa alamat penerima cocok dengan yang mereka berikan—bahkan satu karakter yang salah akan mengirim bitcoin Anda ke alamat yang berbeda.

Periksa bahwa jumlahnya benar dan Anda merasa nyaman dengan biayanya.

Masukkan kata sandi atau kode PIN dompet Anda saat diminta, lalu konfirmasi transaksi.

Bitcoin Anda sekarang dalam perjalanan, dan Anda akan menerima ID transaksi untuk pelacakan.



Cara Mengirim Bitcoin di Cash App dan Platform Lainnya

Platform yang berbeda memiliki proses yang sedikit berbeda untuk mengirim bitcoin, meskipun prinsip dasarnya tetap sama.

Di Cash App, Anda akan mengetuk tab Bitcoin, pilih "Tarik Bitcoin", lalu masukkan alamat dompet penerima dan jumlahnya. Cash App menggunakan bahasa yang mudah dipahami yang membuat prosesnya ramah pemula.

Untuk exchange cryptocurrency, Anda biasanya menavigasi ke dompet Bitcoin Anda, pilih "Tarik" atau "Kirim", dan ikuti langkah-langkah serupa. Beberapa exchange mengharuskan Anda untuk memasukkan alamat penarikan ke whitelist terlebih dahulu demi keamanan, yang menambahkan langkah verifikasi ekstra tetapi melindungi dana Anda.

Saat menggunakan platform MEXC, Anda dapat mengirim bitcoin dengan masuk ke bagian dompet, memilih Bitcoin, dan memilih opsi penarikan. Selalu verifikasi bahwa Anda memilih jaringan yang benar (Bitcoin mainnet) untuk menghindari mengirim dana ke alamat yang tidak kompatibel.

Dompet hardware memerlukan menghubungkan perangkat Anda ke komputer dan menggunakan software pendamping untuk memulai transfer, menambahkan lapisan keamanan ekstra untuk jumlah yang lebih besar.


Cara Mengirim Bitcoin


Berapa Lama Bitcoin Memerlukan Waktu Untuk Dikirim?

Transaksi bitcoin biasanya memakan waktu sekitar 10 menit untuk menerima konfirmasi pertama mereka, yaitu ketika para penambang menambahkan transaksi Anda ke blok baru di blockchain.

Namun, waktu aktual sangat bervariasi berdasarkan kemacetan jaringan dan biaya transaksi yang Anda bayar.

Selama periode sibuk, transaksi dengan biaya lebih rendah mungkin menunggu di mempool (area tunggu untuk transaksi yang belum dikonfirmasi) selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari.

Sebagian besar penerima menganggap transaksi selesai setelah enam konfirmasi, yang memakan waktu sekitar satu jam dalam kondisi normal.

Jika kecepatan sangat penting, membayar biaya yang lebih tinggi memprioritaskan transaksi Anda, membantunya dikonfirmasi dalam blok berikutnya yang tersedia.



Tips Keamanan Penting Saat Mengirim Bitcoin

  • Transaksi bitcoin tidak dapat dibatalkan, jadi selalu verifikasi alamat penerima sebelum mengonfirmasi
  • Mulailah dengan transaksi uji kecil saat mengirim ke alamat baru untuk pertama kalinya
  • Gunakan kode QR alih-alih mengetik alamat secara manual untuk mencegah kesalahan
  • Jangan pernah mengirim bitcoin ke alamat yang dimaksudkan untuk cryptocurrency lain seperti Ethereum atau Bitcoin Cash
  • Periksa dua kali bahwa Anda mengirim jumlah yang benar—ingat perbedaan antara nilai BTC dan fiat
  • Simpan kunci pribadi dan kata sandi dompet Anda sepenuhnya rahasia dan jangan pernah membagikannya dengan siapa pun
  • Waspada terhadap situs web phishing dan aplikasi dompet palsu yang mencoba mencuri kredensial Anda
  • Simpan ID transaksi Anda setelah mengirim sehingga Anda dapat melacak transfer di block explorer
  • Pastikan Anda menggunakan software dompet yang sah yang diunduh dari sumber resmi


Cara Mengirim Bitcoin


Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Bagaimana cara membeli dan mengirim bitcoin secara instan?

Beli bitcoin dari exchange seperti MEXC, lalu segera gunakan fungsi penarikan untuk mengirimnya ke alamat dompet tujuan Anda.

Berapa biaya untuk mengirim bitcoin?

Biaya jaringan Bitcoin biasanya berkisar dari beberapa sen hingga beberapa dolar tergantung pada kemacetan jaringan, dengan biaya yang lebih tinggi memastikan konfirmasi transaksi lebih cepat.

Bagaimana cara mengirim bitcoin kepada seseorang?

Dapatkan alamat dompet bitcoin mereka, buka dompet Anda, masukkan alamat dan jumlah mereka, lalu konfirmasi transaksi setelah meninjau semua detail.

Bisakah saya mengirim bitcoin dari satu dompet ke dompet lain?

Ya, Anda dapat dengan bebas mengirim bitcoin antara dompet Anda atau ke dompet eksternal dengan menggunakan fungsi kirim dan memasukkan alamat tujuan.

Bagaimana cara mengirim dan menerima bitcoin?

Untuk menerima, bagikan alamat dompet Anda dengan pengirim; untuk mengirim, masukkan alamat penerima di dompet Anda bersama dengan jumlah yang ingin Anda transfer.

Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengirim bitcoin?

Transfer bitcoin biasanya memakan waktu 10 menit hingga beberapa jam tergantung pada aktivitas jaringan dan biaya transaksi yang Anda pilih untuk bayar.



Kesimpulan

Mengirim bitcoin menjadi sifat kedua setelah Anda berlatih beberapa kali.

Ingat langkah-langkah kunci: dapatkan alamat penerima, verifikasi setiap detail dengan hati-hati, pilih biaya transaksi yang sesuai, dan konfirmasi transfer Anda.

Selalu mulai dengan transaksi uji kecil saat mengirim ke alamat baru, karena transaksi bitcoin tidak dapat dibatalkan setelah dikonfirmasi.

Dengan dasar-dasar ini dikuasai, Anda dapat dengan percaya diri mengirim bitcoin kepada siapa saja, di mana saja di dunia.

Luangkan waktu Anda, tetap sadar keamanan, dan Anda akan menemukan bahwa transfer bitcoin sebenarnya lebih sederhana daripada perbankan tradisional setelah Anda merasa nyaman dengan prosesnya.


Peluang Pasar
Logo INI
Harga INI(INI)
$0.12857
$0.12857$0.12857
-1.01%
USD
Grafik Harga Live INI (INI)

Artikel Populer

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Fluktuasi harga XRP membuat banyak investor mengajukan pertanyaan sulit: haruskah saya menjual XRP saya sekarang, atau terus memegangnya?Ini bukan keputusan yang mudah. XRP telah memberikan keuntungan

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran interna

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

XRP secara teratur masuk dalam 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, namun banyak investor tidak mengetahui kisah di balik penciptaannya.Tidak seperti Bitcoin yang muncul dari pencip

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Mengirim uang melintasi batas negara seharusnya tidak memakan biaya besar atau memakan waktu berhari-hari untuk sampai.XRP menawarkan pendekatan berbeda untuk pembayaran global, menyelesaikan transaks

Kabar Kripto Terpopuler

Lihat Selengkapnya
Solana (SOL) Perubahan Harga 7 Hari

Solana (SOL) Perubahan Harga 7 Hari

Harga Solana (SOL) Saat Ini Hari Ini Berdasarkan data terbaru, Solana diperdagangkan pada $136.11, dengan perubahan 24 jam sebesar 0.16%. Kapitalisasi pasar dan detail peringkatnya mencerminkan posisi

Panduan Spot Trading Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) untuk Pemula

Panduan Spot Trading Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) untuk Pemula

Spot trading merupakan cara paling sederhana untuk membeli dan menjual cryptocurrency seperti Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) pada harga pasar saat ini. Berbeda dengan trading futures atau derivatif, spot tra

Indikator Terbaik untuk Trading Futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Pemula

Indikator Terbaik untuk Trading Futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Pemula

Trading futures Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了) memerlukan pemahaman tentang indikator teknikal kunci yang membantu memprediksi pergerakan harga dan tren pasar. Alat analitis ini memberikan wawasan berharga b

Cara Menggunakan Crypto Converter untuk Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Lengkap untuk Pemula

Cara Menggunakan Crypto Converter untuk Wo Ta Ma Lai Le (我踏马来了): Panduan Lengkap untuk Pemula

Crypto converter memungkinkan Anda untuk menghitung nilai tukar secara instan antara berbagai mata uang digital, membantu Anda membuat keputusan trading yang tepat. Baik Anda mengonversi Wo Ta Ma Lai

Berita yang Sedang Tren

Lihat Selengkapnya
Unit Adnoc untuk memperluas stasiun pengisian daya EV super cepat

Unit Adnoc untuk memperluas stasiun pengisian daya EV super cepat

Adnoc Distribution berencana meningkatkan jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik (EV) super cepat di sepanjang jalan raya UEA pada tahun 2027. Sebagai bagian dari peta jalan 2027

Protokol Midnight Cardano akan Mengintegrasikan Fitur DeFi Bitcoin dan XRP

Protokol Midnight Cardano akan Mengintegrasikan Fitur DeFi Bitcoin dan XRP

Dalam percakapan baru-baru ini, Hoskinson menjelaskan secara rinci bagaimana protokol Midnight Cardano akan menghubungkan Bitcoin dan XRP DeFi dengan solusi privasi.

Platform Taruhan Terdesentralisasi Mengubah Taruhan Olahraga

Platform Taruhan Terdesentralisasi Mengubah Taruhan Olahraga

Platform taruhan terdesentralisasi sedang mengubah taruhan olahraga dengan transparansi berbasis blockchain, keamanan, dan otomatisasi kontrak pintar.

Kalshi Melawan Larangan Pengadilan Tennessee

Kalshi Melawan Larangan Pengadilan Tennessee

Regulator Tennessee mencoba menutup pasar prediksi olahraga Kalshi dan berargumen bahwa platform tersebut beroperasi tanpa lisensi negara bagian yang diperlukan. The post Kalshi

Artikel Terkait

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Haruskah Saya Menjual XRP? Pandangan Realistis tentang Keputusan Investasi Anda

Fluktuasi harga XRP membuat banyak investor mengajukan pertanyaan sulit: haruskah saya menjual XRP saya sekarang, atau terus memegangnya?Ini bukan keputusan yang mudah. XRP telah memberikan keuntungan

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Bank Mana yang Menggunakan XRP? Daftar Lengkap Institusi Keuangan yang Menggunakan Ripple

Mengirim uang lintas negara secara tradisional berarti menunggu berhari-hari dan membayar biaya tinggi. Saat ini, institusi keuangan di seluruh dunia beralih ke XRP untuk merevolusi pembayaran interna

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

Siapa yang Menciptakan XRP? Kisah Lengkap di Balik Aset Digital Ripple

XRP secara teratur masuk dalam 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, namun banyak investor tidak mengetahui kisah di balik penciptaannya.Tidak seperti Bitcoin yang muncul dari pencip

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Bagaimana Cara Kerja XRP? Panduan Pemula untuk Cryptocurrency Ripple

Mengirim uang melintasi batas negara seharusnya tidak memakan biaya besar atau memakan waktu berhari-hari untuk sampai.XRP menawarkan pendekatan berbeda untuk pembayaran global, menyelesaikan transaks

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT