Larangan Bitcoin China Dijelaskan: Kasus, Regulasi, dan Apa yang Legal

Hubungan China dengan Bitcoin telah menarik perhatian global, terutama setelah kontroversi baru-baru ini yang melibatkan miliaran dolar dalam cryptocurrency yang disita.

Artikel ini menjelaskan larangan Bitcoin China, kasus penegakan hukum utama, dan apa arti pembatasan bagi warga negara biasa.

Anda akan mempelajari mengapa China mengambil tindakan yang begitu ketat, bagaimana larangan tersebut benar-benar bekerja dalam praktik, dan alternatif apa yang sedang dikembangkan pemerintah.





Poin Penting:

China melarang platform perdagangan cryptocurrency dan ICO pada tahun 2017, meskipun kepemilikan Bitcoin pribadi tetap berada di area abu-abu hukum.

Larangan tersebut berasal dari tiga kekhawatiran utama: penegakan kontrol modal, pencegahan penipuan, dan mempertahankan monopoli mata uang bank sentral.

Kasus-kasus besar seperti penipuan £5 miliar Qian Zhimin dan perselisihan AS-China atas $13 miliar Bitcoin yang disita menyoroti prioritas penegakan.

Warga China tidak dapat secara legal memperdagangkan Bitcoin melalui platform domestik, tetapi penambangan dan bursa luar negeri beroperasi dalam bayangan regulasi.

China sedang mengembangkan Yuan Digital sebagai alternatif yang dikontrol negara yang mempertahankan pengawasan pemerintah sambil mengadopsi teknologi blockchain.

Memahami pembatasan China sangat penting bagi siapa pun yang mempertimbangkan keterlibatan cryptocurrency di atau dengan pasar China.





Langkah besar pertama China melawan Bitcoin terjadi pada Desember 2013 ketika Bank Rakyat China menyatakan bahwa Bitcoin bukan mata uang nyata.

Pengumuman tersebut mengizinkan orang untuk membeli dan menjual Bitcoin sebagai "komoditas virtual" tetapi melarang lembaga keuangan menangani transaksi cryptocurrency.

Harga Bitcoin turun sekitar 50% setelah pengumuman ini, meskipun platform perdagangan terus beroperasi selama empat tahun lagi.

Semuanya berubah pada September 2017 ketika China mengeluarkan larangan menyeluruh terhadap Penawaran Koin Awal dan bursa cryptocurrency.

Pemerintah menyebut ICO sebagai "pendanaan publik ilegal yang tidak sah" yang dicurigai melakukan penipuan, skema piramida, dan pencucian uang.

Semua platform perdagangan cryptocurrency domestik diperintahkan untuk ditutup, memaksa industri untuk pindah ke luar negeri hampir dalam semalam.

Sebelum larangan, China menyumbang lebih dari 90% volume perdagangan Bitcoin global, tetapi angka tersebut turun drastis setelah bursa dipaksa tutup.

Pemerintah China menyebutkan tiga kekhawatiran utama yang mendorong penindasan cryptocurrency.

Pertama, kontrol modal tetap menjadi prioritas terbesar karena China secara ketat membatasi berapa banyak uang yang dapat dipindahkan warga ke luar negeri setiap tahun.

Administrasi Negara Kontrol Valuta Asing membatasi pembelian mata uang asing individu sebesar $50.000 per tahun, tetapi Bitcoin memungkinkan orang untuk sepenuhnya melewati pembatasan ini.

Kedua, regulator khawatir tentang penipuan besar-besaran yang menargetkan warga China yang lebih tua yang menginvestasikan tabungan pensiun ke dalam skema Ponzi yang menyamar sebagai peluang cryptocurrency.

Ketiga, bank sentral China ingin mempertahankan monopoli atas penerbitan mata uang, karena hukum secara eksplisit melarang "tiket token" apa pun yang dapat menggantikan renminbi.





Kasus Qian Zhimin mewakili salah satu skema penipuan cryptocurrency terbesar yang pernah dituntut, menunjukkan skala kejahatan terkait Bitcoin di China.

Antara 2014 dan 2017, Qian mengoperasikan perusahaan bernama Lantian Gerui yang mengklaim menambang Bitcoin dan mengembangkan produk teknologi kesehatan.

Skema tersebut menipu 128.000 investor China sekitar £4,6 miliar dengan menjanjikan pengembalian 200% selama dua setengah tahun.

Qian melarikan diri dari China pada 2017 dengan kekayaan Bitcoinnya, akhirnya menetap di sebuah mansion mewah di Hampstead sebelum polisi Inggris menangkapnya pada April 2024.

Otoritas Inggris menyita lebih dari 61.000 Bitcoin dari laptop dan hard drive Qian, menandai penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris.

Pada November 2025, pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman 11 tahun delapan bulan penjara kepada Qian karena pencucian uang.

Konflik diplomatik meletus ketika China menuduh Amerika Serikat mengatur pencurian 127.000 Bitcoin senilai sekitar $13 miliar.

Pusat Tanggap Darurat Virus Komputer Nasional China mengklaim peretasan Desember 2020 terhadap kolam penambangan LuBian memiliki tanda tangan "operasi peretas tingkat negara".

Bitcoin yang dicuri kemudian muncul di dompet pemerintah AS setelah jaksa federal menyitanya sehubungan dengan kasus penipuan taipan Kamboja Chen Zhi.

Chen menghadapi dakwaan AS untuk penipuan kawat dan pencucian uang, dengan jaksa menuduh dia menggunakan operasi penambangan LuBian untuk mencuci hasil haram.

Departemen Kehakiman AS menyebut ini sebagai tindakan penyitaan terbesar yang pernah diajukan yang melibatkan aset digital, tetapi menolak menjelaskan bagaimana mereka memperoleh Bitcoin tersebut.

China memandang penyitaan tersebut sebagai tindakan provokatif daripada penegakan hukum yang sah, meningkatkan ketegangan siber antara dua ekonomi terbesar dunia.

Terlepas dari ketegangan politik, China dan AS telah meningkatkan tindakan bersama melawan sindikat penipuan cryptocurrency transnasional yang beroperasi di Asia Tenggara.

Departemen Kehakiman AS meluncurkan Satuan Tugas Pusat Penipuan yang secara khusus menargetkan penipuan investasi crypto yang telah merugikan orang Amerika hampir $10 miliar per tahun.

Kasus-kasus penegakan ini mengungkapkan bahwa kepemilikan Bitcoin pemerintah China terutama berasal dari aset kriminal yang disita daripada investasi strategis.

Kedua negara sekarang mengakui bahwa penipuan cryptocurrency memerlukan kerja sama internasional terlepas dari ketidaksepakatan mereka atas kasus-kasus individual.









Realitas larangan Bitcoin China menciptakan area abu-abu yang membingungkan di mana kepemilikan tidak secara eksplisit ilegal tetapi penggunaan praktis tetap sangat sulit.

Hukum China melarang bursa cryptocurrency dan platform perdagangan tetapi tidak mengkriminalisasi individu karena hanya memiliki Bitcoin.

Banyak penggemar crypto China terus berpartisipasi melalui bursa luar negeri, platform peer-to-peer, dan layanan VPN yang menyembunyikan lokasi mereka.

Namun, solusi ini membawa risiko signifikan karena pengguna tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi kesalahan.

Pemerintah secara aktif memantau arus modal dan dapat membekukan rekening bank yang dicurigai melakukan transaksi cryptocurrency, meskipun membeli Bitcoin itu sendiri secara teknis bukan kejahatan.

Operasi penambangan menghadapi penindasan sendiri, dengan sebagian besar peternakan penambangan Bitcoin skala besar dipaksa untuk pindah ke Kazakhstan, Amerika Serikat, atau negara lain.

Siapa pun yang mencoba membeli Bitcoin di China hari ini harus menavigasi lanskap yang kompleks di mana setiap transaksi terjadi dalam bayangan hukum.





Sementara melarang cryptocurrency terdesentralisasi, China telah merangkul teknologi blockchain dan mengembangkan mata uang digital yang dikontrol negara sendiri yang disebut Yuan Digital atau e-CNY.

Bank Rakyat China memandang cryptocurrency terpusat ini sebagai solusi untuk "masalah" Bitcoin dari perspektif pemerintah.

Tidak seperti transaksi anonim Bitcoin, setiap pembayaran Yuan Digital mengalir melalui sistem yang memungkinkan pemantauan dan kontrol pemerintah lengkap.

Bank sentral menyediakan algoritma dan infrastruktur, memastikan mata uang digital memperkuat daripada merusak kebijakan moneter China yang ada.

Pendekatan ini memungkinkan China menangkap manfaat teknologi blockchain sambil mempertahankan kontrol modal dan pengawasan keuangan yang membuat mereka melarang Bitcoin sejak awal.

Bank-bank milik negara besar seperti China Zheshang Bank dan Postal Savings Bank of China telah meluncurkan proyek blockchain untuk kustodian aset dan manajemen piutang, menunjukkan bahwa masalah China tidak pernah dengan teknologi itu sendiri.

Yuan Digital juga bertujuan untuk mengurangi biaya transaksi dan memperluas layanan keuangan ke daerah pedesaan sambil memberikan regulator visibilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap arus uang.

Jika berhasil, model China dapat menunjukkan bagaimana pemerintah di seluruh dunia dapat merespons tantangan cryptocurrency dengan menciptakan alternatif terkontrol mereka sendiri.









Perdagangan Bitcoin dan bursa dilarang, tetapi kepemilikan pribadi ada di area abu-abu hukum.

China mengeluarkan pembatasan cryptocurrency besar pada 2013 dan larangan komprehensif pada 2017, meskipun media sering melaporkan setiap tindakan penegakan sebagai "larangan" baru.

Pemerintah China memiliki Bitcoin yang disita dari kasus kriminal tetapi tidak memiliki cadangan Bitcoin strategis seperti yang diduga beberapa orang.

Tidak ada indikasi bahwa China berencana untuk membalikkan larangan, terutama karena mereka sedang mengembangkan Yuan Digital yang bersaing.

Penambangan Bitcoin menghadapi penindasan, dengan sebagian besar operasi skala besar dipaksa untuk pindah ke luar negeri.

Pembelian langsung melalui saluran legal pada dasarnya tidak mungkin, meskipun beberapa orang menggunakan platform luar negeri meskipun ada risikonya.





Sikap ketat China terhadap Bitcoin mencerminkan prioritas yang lebih dalam seputar kontrol modal dan kedaulatan keuangan yang tidak akan berubah dalam waktu dekat.

Kasus-kasus penipuan besar menunjukkan bahwa penegakan berfokus pada penipuan dan platform ilegal daripada menargetkan pemilik cryptocurrency biasa.

Sementara warga China menghadapi hambatan signifikan untuk mengakses Bitcoin, pengembangan Yuan Digital oleh pemerintah menunjukkan China merangkul teknologi blockchain dengan syarat mereka sendiri.

Bagi siapa pun yang mempertimbangkan keterlibatan cryptocurrency di China, memahami pembatasan ini dan penegakan dunia nyata mereka tetap penting untuk menghindari masalah hukum.

Pasar crypto global telah beradaptasi dengan ketidakhadiran China, meskipun pendekatan akhir negara tersebut terhadap inovasi mata uang digital akan terus membentuk regulasi cryptocurrency di seluruh dunia.