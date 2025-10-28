Pada Tanggal Berapa Blok Pertama Blockchain Ethereum Ditambang?

Jika Anda pernah bertanya-tanya tentang awal mula Ethereum, Anda mengajukan pertanyaan yang tepat. Kisah tentang kapan blok pertama Ethereum ditambang menandai salah satu momen paling signifikan dalam sejarah cryptocurrency. Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut secara tepat sambil mengeksplorasi detail teknis, orang-orang di baliknya, dan mengapa tanggal ini mengubah teknologi blockchain selamanya. Anda akan mempelajari tanggal dan waktu yang tepat dari blok genesis Ethereum, memahami apa yang membuatnya berbeda dari pendekatan Bitcoin, dan menemukan bagaimana blok pertama tersebut meletakkan fondasi untuk segalanya mulai dari DeFi hingga NFT.





Poin Penting:

Blok pertama Ethereum ditambang pada 30 Juli 2015, menandai peluncuran resmi jaringan blockchain.

Blok genesis berisi 8.893 transaksi yang mengalokasikan ETH kepada peserta crowdsale yang menginvestasikan $18 juta pada tahun 2014.

Tidak seperti blok genesis Bitcoin, blok genesis Ethereum tidak menyertakan pesan yang tertanam dan fokus pada pembentukan distribusi token awal.

Blok pertama menetapkan hadiah penambangan 5 ETH, yang kemudian menurun menjadi 3 ETH (2017) dan 2 ETH (2019) melalui pembaruan jaringan.

Ethereum bertransisi dari Proof-of-Work ke Proof-of-Stake pada 15 September 2022, mengurangi konsumsi energi lebih dari 99%.

Blok genesis memungkinkan smart contract yang menjadi fondasi untuk DeFi, NFT, dan ribuan aplikasi terdesentralisasi.





Blok pertama Ethereum ditambang pada 30 Juli 2015, tepatnya pukul 15:26 UTC. Blok perdana ini, yang dikenal sebagai Blok 0 atau blok genesis, menandai peluncuran resmi jaringan blockchain Ethereum. Tidak seperti blok biasa yang mereferensikan blok sebelumnya, blok pertama blockchain Ethereum ini tidak memiliki pendahulu—field hash sebelumnya hanya berisi nol, menetapkannya sebagai titik awal yang absolut.

Penambangan blok ini bukan peristiwa yang spontan. Ini mewakili persiapan selama berbulan-bulan setelah fase testnet Olympic, yang diluncurkan pada Mei 2015 dan menawarkan 25.000 ETH sebagai hadiah bagi pengembang untuk melakukan stress-testing jaringan. Ketika blok genesis akhirnya tiba pada sore Juli itu, blok tersebut membawa alokasi ETH awal kepada peserta crowdsale yang telah berinvestasi tahun sebelumnya. Hadiah blok ditetapkan pada 5 ETH, membentuk struktur insentif yang akan mendorong penambang untuk mengamankan jaringan di hari-hari awal.





Vitalik Buterin membayangkan Ethereum pada tahun 2013 pada usia 19 tahun, percaya bahwa blockchain dapat melakukan lebih dari sekadar memproses pembayaran—mereka dapat menjalankan seluruh aplikasi melalui smart contract. Setelah gagal meyakinkan pengembang Bitcoin untuk memperluas protokol mereka, ia menerbitkan whitepaper Ethereum pada akhir tahun 2013, menguraikan blockchain dengan bahasa pemrograman Turing-complete. Para co-founder termasuk Gavin Wood dan Joseph Lubin bergabung untuk mengembangkan konsep, mengumumkan proyek secara publik di Konferensi Bitcoin Amerika Utara di Miami pada Januari 2014.

Tim mengadakan crowdsale dari Juli hingga Agustus 2014, memungkinkan peserta untuk membeli Ether dengan Bitcoin. Ini mengumpulkan lebih dari $18 juta, mendanai pengembangan Ethereum Virtual Machine. Ethereum Foundation yang berbasis di Swiss mengoordinasikan beberapa tim pengembangan yang mengerjakan implementasi protokol yang berbeda dalam Go, Python, dan C++, memastikan jaringan tidak bergantung pada satu codebase tunggal.

Testnet Olympic diluncurkan pada 9 Mei 2015, sebagai proof-of-concept terakhir sebelum mainnet. Vitalik Buterin menawarkan 25.000 ETH sebagai hadiah bagi pengembang untuk melakukan stress-test jaringan dengan mencoba membebaninya. Setelah berbulan-bulan pengujian dan perbaikan, fase Frontier—peluncuran mainnet—dimulai pada 30 Juli 2015. Batas gas awal dikodekan secara keras pada 5.000 gas selama beberapa hari, memberi penambang waktu untuk mengatur operasi mereka sebelum jaringan sepenuhnya beroperasi.









Header blok genesis mencakup nomor blok (nol), timestamp, dan parent hash dari semua nol karena tidak ada blok sebelumnya. Ini berisi state root—hash kriptografi yang mewakili seluruh keadaan jaringan saat peluncuran, termasuk semua saldo akun. Tidak seperti blok biasa, blok ini tidak berisi transaksi tetapi sebaliknya membentuk keadaan awal itu sendiri, menetapkan kesulitan awal dan batas gas yang akan berkembang seiring berkembangnya chain.

Blok genesis mengalokasikan ETH kepada peserta crowdsale berdasarkan kontribusi Bitcoin 2014 mereka, dengan distribusi ini dikodekan secara keras ke dalam perangkat lunak setiap node. Hadiah penambangan 5 ETH membentuk model insentif, yang kemudian menurun menjadi 3 ETH dengan Byzantium (2017) dan 2 ETH dengan Constantinople (2019). Pendekatan crowdsale ini berbeda dari model Bitcoin yang murni dapat ditambang, memberikan pendukung awal saham jaringan langsung sambil mendanai pengembangan.

Ethereum diluncurkan menggunakan konsensus Proof-of-Work, mengharuskan penambang untuk memecahkan teka-teki matematika untuk memvalidasi blok. Tingkat kesulitan dalam blok genesis disesuaikan secara otomatis untuk mempertahankan waktu blok sekitar 15 detik. Fondasi PoW ini memastikan desentralisasi sejak hari pertama, memungkinkan penambang di seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam keamanan jaringan dengan menyumbangkan sumber daya komputasi sebagai imbalan hadiah blok.





Blok pertama memulai serangkaian pembaruan terencana yang mengubah Ethereum selama bertahun-tahun. Homestead tiba pada 14 Maret 2016, menghapus mekanisme keamanan terpusat dan memperkenalkan dompet Mist. Fase Metropolis datang dalam dua bagian: Byzantium (Oktober 2017) dan Constantinople (Februari 2019), yang mengurangi hadiah blok dan meningkatkan efisiensi smart contract sambil menunda difficulty bomb yang dirancang untuk memaksa transisi akhir dari penambangan.

Pada 15 September 2022, Ethereum bertransisi dari Proof-of-Work ke Proof-of-Stake melalui "The Merge", mengurangi penggunaan energi lebih dari 99%. Perubahan ini telah direncanakan sejak hari-hari awal Ethereum, dengan difficulty bomb dimasukkan pada tahun 2015 khusus untuk mendukung pergeseran ini. Transisi yang sukses membuktikan bahwa blockchain besar dapat secara fundamental mengubah mekanisme konsensusnya sambil mempertahankan keamanan dan integritas chain yang membentang kembali ke 2015.

Blok genesis meluncurkan lebih dari sekadar cryptocurrency—ini memungkinkan seluruh ekosistem aplikasi terdesentralisasi. Fungsionalitas smart contract memungkinkan pengembang untuk membuat instrumen keuangan yang beroperasi tanpa perantara, dengan platform DeFi sekarang memfasilitasi miliaran dalam pinjaman dan perdagangan. Standar ERC-721 (2018) memungkinkan NFT, menciptakan pasar koleksi digital senilai miliaran dolar, sementara ERC-20 memungkinkan ribuan proyek untuk meluncurkan token mereka sendiri di infrastruktur Ethereum.









Tanggal ketika blok pertama Ethereum ditambang mewakili lebih dari sekadar pencapaian teknis. Ini menandai momen ketika teknologi blockchain berkembang melampaui transfer nilai sederhana untuk menjadi platform komputasi tujuan umum. Visi yang diuraikan Buterin pada 2013 menjadi kenyataan pada pukul 15:26 UTC pada sore Juli itu, secara fundamental mengubah apa yang dapat dibangun pengembang di infrastruktur blockchain.

Saat ini, Ethereum memproses volume transaksi yang tinggi setiap hari, menampung ribuan aplikasi terdesentralisasi, dan berfungsi sebagai tulang punggung untuk seluruh ekosistem Web3. Proyek seperti Uniswap, Aave, dan OpenSea berutang keberadaan mereka pada kemampuan yang pertama kali dimungkinkan oleh blok genesis tersebut. Platform terus berkembang melalui pembaruan terencana, dengan peningkatan terbaru seperti pembaruan Dencun pada Maret 2024 yang memperkenalkan "blob" untuk penyimpanan data yang lebih murah dan pembaruan Pectra yang akan datang diharapkan dapat lebih meningkatkan fleksibilitas validator.

Setiap transaksi ETH di bursa mana pun pada akhirnya terhubung kembali ke chain yang dimulai pada 30 Juli 2015, mendemonstrasikan bagaimana penciptaan satu blok bergelombang di seluruh industri kripto.









1. Pada tanggal berapa blok pertama blockchain Ethereum ditambang?

30 Juli 2015, pukul 15:26 UTC.





2. Apa nama lain untuk blok genesis Ethereum?

Blok 0 atau Blok 1, tergantung pada metode penghitungan yang digunakan.





3. Siapa yang menambang blok pertama Ethereum?

Ethereum Foundation dan pengembang inti menambang blok genesis sebagai bagian dari peluncuran jaringan yang terkoordinasi.





4. Berapa banyak ETH dalam hadiah blok genesis?

Hadiah penambangan ditetapkan pada 5 ETH per blok saat peluncuran.





5. Kapan Ethereum beralih dari Proof-of-Work ke Proof-of-Stake?

15 September 2022, melalui pembaruan yang disebut "The Merge".





6. Bagaimana blok genesis Ethereum berbeda dari Bitcoin?

Blok genesis Ethereum berisi alokasi ETH awal dari crowdsale dan tidak ada pesan yang tertanam, sementara Bitcoin menyertakan judul surat kabar Times yang terkenal.





Memahami kapan blok pertama Ethereum ditambang—30 Juli 2015, pukul 15:26 UTC—memberikan konteks penting untuk menghargai dampak platform terhadap cryptocurrency dan teknologi blockchain. Blok tunggal itu meluncurkan jaringan yang akan memungkinkan smart contract, keuangan terdesentralisasi, dan NFT, secara fundamental memperluas apa yang dapat dicapai blockchain di luar transaksi mata uang sederhana.

Saat Ethereum mendekati ulang tahun kesepuluhnya pada tahun 2025, warisan blok pertama tersebut tetap terlihat dalam setiap transaksi, setiap smart contract, dan setiap aplikasi terdesentralisasi yang berjalan di jaringan. Tanggal ini menandai tidak hanya awal dari satu blockchain, tetapi awal dari seluruh era uang yang dapat diprogram dan aplikasi terdesentralisasi yang terus membentuk kembali keuangan digital dan infrastruktur internet saat ini.