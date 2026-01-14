Apa itu Koin Pi? Panduan Lengkap untuk Nilai Pi Network, Harganya, & Cara Menjual Koin Pi

mata uang kripto aset koin tokenomi Pi Network telah muncul sebagai salah satu proyekyang paling mudah diakses di bidangdigital yang memungkinkan pengguna untuk melakukan mining koin Pi langsung dari smartphone tanpa peralatan khusus atau pengetahuan teknis. Dengan adanya jutaan pengguna di seluruh dunia dan meningkatnya minat dalam pendekatan uniknya terhadap mining mata uang kripto, banyak pendatang baru mencari informasi yang andal tentang Pi, cara kerjanya, dan potensi nilainya. Panduan komprehensif ini mengupas semua hal yang perlu Anda ketahui tentang Pi Network danPi, mulai dari kisah pendiriannya dan fitur teknis hinggadan prospek masa depan, agar para pemula memiliki pengetahuan yang penting untuk memahami ekosistem mata uang kripto inovatif yang mengutamakan perangkat seluler ini.





Poin Utama Pi Network adalah platform mata uang kripto yang mengutamakan perangkat seluler yang memungkinkan pengguna untuk melakukan mining koin Pi langsung dari smartphone tanpa peralatan khusus atau pengetahuan teknis

Dengan pendiri PhD Stanford, yaitu Dr. Nicolas Kokkalis dan Dr. Chengdiao Fan, Pi Network bertujuan untuk membuat mata uang kripto mudah diakses oleh masyarakat umum

Pi menggunakan Stellar Consensus Protocol yang hemat energi, bukan Proof-of-Work milik Bitcoin yang boros sumber daya

Ekosistem ini memiliki empat peran pengguna utama: Pelopor, Kontributor, Duta, dan Operator Node

Tokenomi Pi Network mencakup suplai maksimum 100 miliar koin Pi dengan alokasi 80% untuk komunitas dan 20% untuk Tim Inti

Pengguna kini dapat memperdagangkan koin Pi di bursa utama seperti MEXC setelah menyelesaikan verifikasi KYC dan bermigrasi ke mainnet terbuka





mata uang kripto Pi Network adalah platform berbasis blockchain yang memungkinkan pengguna untuk melakukan miningmelalui aplikasi seluler tanpa memerlukan perangkat keras khusus atau keahlian teknis. Dengan dikembangkan oleh lulusan Stanford pada tahun 2019, proyek ini bertujuan untuk membuat mata uang digital dapat diakses oleh orang-orang biasa yang mungkin tidak termasuk dalam revolusi mata uang kripto.

Tidak seperti Bitcoin dan mata uang kripto tradisional lainnya yang memerlukan operasi mining yang boros energi dan memerlukan peralatan mahal, Pi dapat ditambang hanya dengan membuka aplikasi seluler sekali sehari dan memverifikasi kehadiran Anda. Pendekatan inovatif ini menjadikan Pi salah satu mata uang kripto yang paling mudah diakses oleh pemula.

blockchain Sebagai mata uang kripto sosial dengan platform pengembang, Pi Network berfokus pada penciptaan utilitas dunia nyata dan aksesibilitas yang luas daripada perdagangan pasar langsung. Pendekatan ini membuatnya sangat menarik bagi pemula mata uang kripto yang ingin mempelajari teknologimelalui partisipasi langsung tanpa risiko finansial.

Pi Network didirikan oleh dua individu berbakat: Chengdiao Fan dan Nicolas Kokkalis. Mereka mendirikan proyek ini dengan visi yang jelas, yaitu menciptakan mata uang digital yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh semua orang, bahkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan teknis tentang mata uang kripto. Kedua pendiri ini memulai perjalanan dengan tekad kuat untuk mewujudkan visi mereka – mengembangkan mata uang kripto yang dapat menjangkau pengguna sehari-hari, terlepas dari latar belakang teknis atau sumber daya keuangan mereka. Tujuan mendasar ini telah memandu perkembangan Pi Network, sehingga menghasilkan pendekatan unik berupa mining berbasis seluler dan pertumbuhan yang berpusat pada komunitas.

Pi Network didirikan oleh Dr. Nicolas Kokkalis dan Dr. Chengdiao Fan. Keduanya memiliki gelar PhD dari Universitas Stanford dengan keahlian di bidang yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Dr. Nicolas Kokkalis

Dr. Kokkalis memiliki gelar PhD di bidang Teknik Elektro dan menyelesaikan pekerjaan pascadoktoral di bidang Ilmu Komputer dengan spesialisasi dalam sistem terdistribusi dan interaksi manusia-komputer. Sebagai Kepala Teknologi, risetnya difokuskan pada pembuatan mata uang kripto yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dr. Chengdiao Fan

Dr. Fan, yang menjabat sebagai Kepala Produk, memiliki gelar PhD dalam Ilmu Antropologi dan menerapkan pemahamannya tentang perilaku manusia dan komputasi sosial untuk membangun ekosistem yang inklusif.

Kedua pendiri ini memiliki komitmen yang sama, yaitu menghadirkan teknologi blockchain kepada masyarakat luas demi menciptakan platform yang memungkinkan individu di seluruh dunia untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari mata uang kripto terlepas dari latar belakang teknis mereka.

kerangka Pi Network merupakan ekosistem keseluruhan dan proyek mata uang kripto yang mengutamakan perangkat seluler, sedangkan koin Pi merupakan mata uang digital asli yang menggerakkan jaringan ini. Hubungannya sederhana: Pi Network menyediakan infrastruktur, aplikasi, dankomunitas yang memungkinkan pengguna untuk melakukan mining dan akhirnya bertransaksi dengan koin Pi melalui smartphone.

Consensus Berbeda dengan mata uang kripto tradisional yang membutuhkan perangkat keras dan pengetahuan teknis yang mahal, Pi Network memungkinkan pengguna sehari-hari (disebut "Pelopor") untuk berpartisipasi dalam mining mata uang kripto melalui aplikasi seluler ringan menggunakan StellarProtocol (SCP), alih-alih metode yang boros energi seperti Proof-of-Work milik Bitcoin. Penting untuk diperhatikan bahwa koin Pi berbeda dari koin DeFi Pi Network yang merupakan proyek terpisah dengan fungsionalitas dan ketersediaan berbeda di bursa.





Pi Network menawarkan beberapa fitur khas yang membedakannya dari mata uang kripto tradisional dan membuatnya mudah diakses oleh pengguna sehari-hari. Berikut adalah fitur-fitur utama yang mendefinisikan ekosistem Pi:

Mining yang Mengutamakan Perangkat Seluler

Pi Network memungkinkan pengguna untuk melakukan mining mata uang kripto langsung dari smartphone tanpa menguras masa pakai baterai atau memerlukan perangkat keras khusus. Pendekatan ini mendemokratisasikan akses ke mining mata uang kripto, sehingga siapa pun yang memiliki ponsel dapat berpartisipasi terlepas dari sumber daya keuangan mereka.

Peran Pengguna Berbasis Komunitas

Ekosistem Pi Network dibangun berdasarkan empat peran pengguna utama:

Pelopor : Pengguna reguler yang melakukan mining Pi hanya dengan memverifikasi kehadiran mereka setiap hari melalui aplikasi seluler

Kontributor : Pengguna yang membangun Lingkaran Keamanan dengan memilih anggota tepercaya demi menciptakan lapisan verifikasi untuk keamanan jaringan

Duta : Anggota yang mengembangkan jaringan dengan mengundang pengguna baru dan memperluas komunitas

Operator Node: Pengguna lanjutan yang menjalankan perangkat lunak validasi pada komputer untuk mendukung infrastruktur jaringan

Stellar Consensus Protocol (SCP)

Berbeda dengan model Proof-of-Work Bitcoin yang boros energi, Pi Network menggunakan Stellar Consensus Protocol yang menawarkan:

Konsumsi Energi Rendah : Protokol ini secara signifikan lebih hemat sumber daya, sehingga memungkinkan mining pada perangkat seluler tanpa dampak lingkungan yang nyata

Skalabilitas yang Ditingkatkan : SCP memungkinkan jaringan untuk memproses volume transaksi yang lebih besar secara efisien

Desentralisasi Sejati: Melalui sistem Federated Byzantine Agreement, protokol ini mempertahankan kontrol yang terdesentralisasi sambil memastikan keamanan jaringan : Melalui sistem Federated Byzantine Agreement, protokol ini mempertahankan kontrol yang terdesentralisasi sambil memastikan keamanan jaringan

Lingkaran Keamanan

Pi Network menerapkan lapisan kepercayaan sosial yang unik melalui Lingkaran Keamanan, tempat pengguna memvalidasi keaslian anggota jaringan lain yang mereka kenal secara pribadi. Hal ini menciptakan jaringan hubungan tepercaya yang saling terhubung yang membantu:

Mencegah akun palsu dan aktivitas penipuan

Membangun grafik kepercayaan yang andal pada seluruh jaringan

Mempertahankan keamanan tanpa memerlukan proses komputasi yang boros energi

Bebas Hambatan Masuk Finansial

Titik masuk Tidak seperti kebanyakan proyek mata uang kripto yang memerlukan investasi awal, Pi Network memungkinkan pengguna untuk mulai berpartisipasi tanpa komitmen finansial apa pun.bebas biaya ini membuat mata uang kripto dapat diakses oleh populasi yang biasanya dikecualikan dari revolusi mata uang digital.

mengatasi adopsi Pi Network menawarkan beberapa keunggulan signifikan yang membuatnya menonjol dalam lanskap mata uang kripto. Manfaat-manfaat inibanyak hambatan yang secara historis menghalangikripto secara luas.

Aksesibilitas Universal

Pi Network mendemokratisasikan mining mata uang kripto dengan membuatnya tersedia bagi siapa saja yang memiliki smartphone. Tidak seperti mata uang kripto tradisional yang memerlukan perangkat keras khusus, Pi dapat ditambang melalui aplikasi seluler sederhana, sehingga membuka pintu bagi orang-orang dari semua lapisan masyarakat tanpa memandang keahlian teknis atau sumber daya keuangan.

Bebas Investasi Perangkat Keras

Salah satu aspek paling menarik dari Pi Network adalah pengguna tidak perlu membeli peralatan mining yang mahal. Kemampuan untuk melakukan mining mata uang kripto hanya dengan smartphone menghilangkan hambatan finansial besar yang ada pada Bitcoin dan mata uang kripto tradisional lainnya.

Efisiensi Energi

Algoritma konsensus Pi Network mengonsumsi energi yang jauh lebih sedikit daripada sistem proof-of-work Bitcoin. Daripada memecahkan puzzle matematika yang boros sumber daya, Pi mengamankan jaringannya melalui hubungan kepercayaan pengguna. Pendekatan ramah lingkungan ini mengurangi konsumsi daya sambil menjaga keamanan melalui sistem validasi grafik kepercayaannya.

Inklusi Keuangan

Desain jaringan ini berpotensi memberdayakan wilayah dengan infrastruktur perbankan terbatas dengan menawarkan akses ke sistem keuangan terdesentralisasi. Manfaat ini sangat berharga terutama di negara berkembang yang sebagian besar penduduknya mungkin tidak dapat mengakses layanan perbankan tradisional.

Pengalaman Pengguna yang Sederhana

Aplikasi Pi Network berfungsi seperti aplikasi smartphone lainnya, sehingga orang dapat melakukan mining Pi dengan check-in harian tanpa menguras masa pakai baterai atau mengonsumsi data berlebihan. Pendekatan ramah pengguna ini membuat mata uang kripto dapat diakses oleh pendatang baru yang mungkin terintimidasi oleh kompleksitas platform kripto tradisional.

KYC Keamanan yang Ditingkatkan Melalui

akun Proses Know Your Customer (KYC) Pi membantu mencegah akun palsu dan memastikan satuper orang. Jaringan ini menggabungkan pembelajaran mesin, verifikasi pengguna, dan lingkaran kepercayaan komunitas untuk menjaga integritas jaringan, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih aman daripada banyak proyek mata uang kripto alternatif.

Potensi Pengembangan Ekosistem

Dengan peluncuran mainnet, Pi Network memungkinkan pengembang untuk membuat dan menyebarkan aplikasi terdesentralisasi (dApp) yang inovatif. Hal ini membuka peluang untuk ekosistem layanan digital yang berkembang pesat yang dibangun pada infrastruktur Pi, sehingga berpotensi mendorong gelombang baru inovasi berbasis blockchain.

Pi Network beroperasi pada Stellar Consensus Protocol, bukan sistem proof-of-work Bitcoin yang boros energi, sehingga menciptakan mata uang kripto yang lebih mudah diakses dan ramah lingkungan. Pengguna berpartisipasi dengan membangun "lingkaran kepercayaan" di mana mereka menominasikan 3-5 kontak yang andal untuk membentuk jaringan anggota terverifikasi yang saling terhubung yang menciptakan grafik kepercayaan global demi mengamankan jaringan dan memvalidasi transaksi tanpa memerlukan daya komputasi yang besar.

blockchain Proses mining memberikan hadiah atas berbagai jenis kontribusi: Pelopor mendapatkan hadiah dasar dengan melakukan check-in harian melalui aplikasi seluler, jumlah tambahan dengan memperluas lingkaran kepercayaan mereka, dan bonus dengan menjalankan node lengkap di komputer. Sejak bulan Desember 2021, Pi telah beroperasi pada blockchain Mainnet-nya dalam periode "tertutup" yang mengharuskan pengguna menyelesaikan verifikasi Know Your Customer (KYC) untuk mentransfer Pi yang ditambang kedengan rencana untuk akhirnya beralih ke fase "jaringan terbuka" yang memungkinkan konektivitas eksternal sepenuhnya.

Koin Pi berfungsi sebagai mata uang kripto asli ekosistem Pi Network yang didapatkan melalui aktivitas mining seluler dan dirancang untuk mendukung berbagai transaksi dalam platform. Pengguna mendapatkan koin Pi dengan melakukan check-in harian melalui aplikasi seluler, memperluas lingkaran kepercayaan, dan berkontribusi pada keamanan jaringan. Koin-koin ini dimaksudkan untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer serta mendukung ekosistem aplikasi dan layanan yang sedang berkembang.

Di dalam jaringan, koin Pi dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa melalui marketplace yang mendukung Pi, melakukan transfer antarpengguna, dan berfungsi sebagai pembayaran dalam aplikasi yang dikembangkan oleh komunitas.

pertukaran Pengembang didorong untuk membuat aplikasi yang menerima Pi sebagai pembayaran, mulai dari platform e-commerce hingga berbagai layanan digital, sementara jaringan mendukung pengembangan ini melalui hackathon rutin. Sementara koin Pi saat ini beroperasi dalam mainnet tertutup yang mengharuskan verifikasi KYC bagi pengguna untuk mentransfer koin hasil mining mereka ke blockchain, proyek ini pada akhirnya bertujuan untuk memungkinkan utilitas danyang lebih luas setelah fase jaringan terbuka dimulai.





kepemilikan Tokenomi Pi Network dirancang untuk mendorongkomunitas dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan sebagaimana diuraikan dalam whitepaper aslinya dari bulan Maret 2019. Total suplai maksimum Pi dibatasi sebanyak 100 miliar token dengan pembagian distribusi signifikan 80/20 yang menguntungkan komunitas daripada Tim Inti Pi.

Komunitas menerima 80 miliar token Pi yang dibagi menjadi tiga kategori utama:

Hadiah Miliar (65 miliar Pi): Ini merupakan porsi terbesar yang dikhususkan untuk memberikan hadiah kepada pengguna aktif, baik yang lama maupun yang akan datang. Sekitar 30 miliar Pi ditambang selama fase pra-Mainnet, meskipun persyaratan verifikasi KYC dapat menguranginya menjadi 10-20 miliar Pi. Suplai yang tersisa akan didistribusikan melalui mekanisme mining Mainnet baru dengan batas tahunan yang menurun secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Pengorganisasian Komunitas dan Pembangunan Ekosistem (10 miliar Pi): Dengan dikelola oleh Pi Foundation : Dengan dikelola oleh Pimasa depan, alokasi ini mendanai acara komunitas, hibah pengembang, dan inisiatif untuk mendorong pertumbuhan dan keterlibatan jaringan. Alokasi ini mendukung pengembangan aplikasi terdesentralisasi (dApp) dan proyek peningkatan ekosistem lainnya. Pool Likuiditas (5 miliar Pi): Porsi ini disisihkan untuk menyediakan likuiditas : Porsi ini disisihkan untuk menyediakandi dalam ekosistem Pi untuk memungkinkan transaksi yang lancar dan memastikan aksesibilitas bagi Pelopor dan pengembang.

Tim Inti Pi menerima 20 miliar Pi sebagai kompensasi atas upaya pengembangan dan pemeliharaan jaringan yang berkelanjutan. Alokasi ini dibuka dengan kecepatan yang sesuai dengan progres mining komunitas dan mungkin bergantung pada syarat penguncian tambahan yang diberlakukan oleh tim itu sendiri.

Pi Network menerapkan struktur hadiah yang menurun untuk memberikan insentif atas partisipasi awal sekaligus memastikan keberlanjutan jangka panjang:

Batas Suplai Tahunan yang Menurun : Batas tahunan untuk hadiah menurun seiring waktu dengan batas setiap tahun yang lebih rendah dari sebelumnya.

Epoch Waktu Granular : Batas suplai dapat dihitung dengan basis : Batas suplai dapat dihitung denganharian atau waktu yang lebih singkat tergantung pada faktor-faktor seperti rasio penguncian dan sisa suplai.

Hadiah yang Ditingkatkan untuk Kontribusi yang Beragam: Di samping mining dasar, Pelopor mendapatkan hadiah atas kontribusi lain, termasuk penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian Pi.

Setelah Pi Network menyelesaikan transisinya ke mainnet terbuka dan koin Pi masuk listing di bursa mata uang kripto utama, proses menjual Pi Anda menjadi mudah. Berikut adalah cara untuk menjual koin Pi Anda:

Sebelum menjual, pastikan Anda telah menyelesaikan proses verifikasi Know Your Customer (KYC) dan berhasil memigrasikan koin Pi Anda dari mainnet tertutup. Langkah ini penting karena hanya Pi yang terverifikasi dan dimigrasikan yang dapat ditransfer ke bursa eksternal.

MEXC Beberapa bursa mata uang kripto utama kini melakukan listing Koin Pi, sementaramenjadi salah satu platform terkemuka yang menawarkan pasangan perdagangan Pi. Pilih bursa berdasarkan faktor-faktor seperti keamanan, biaya perdagangan, dan pasangan perdagangan yang tersedia.

Untuk menjual koin Pi, Anda perlu mentransfernya dari Dompet Pi Network ke dompet bursa:

Buka Dompet Pi Anda melalui Pi Browser atau aplikasi seluler

Pilih opsi “Kirim”

Salin alamat deposit Anda dari bursa MEXC

Masukkan alamat ini di Dompet Pi Anda, lalu tentukan jumlah yang akan ditransfer

Konfirmasikan transaksi

Setelah koin Pi Anda muncul di dompet bursa:

PI/USDT Mengarahlah ke bagian perdagangan, lalu pilih pasangan perdagangan (seperti

market order limit order Pilih antara(untuk penjualan langsung pada harga pasar saat ini) atau(untuk menentukan harga jual yang Anda inginkan)

Masukkan jumlah Pi yang ingin dijual

Konfirmasikan order

Setelah berhasil menjual Pi, Anda dapat:

Menyimpan dana di bursa untuk perdagangan di masa mendatang

Mengonversi ke mata uang kripto lainnya

Menarik ke rekening bank Anda dengan mengikuti proses penarikan fiat bursa

Ingatlah untuk selalu mengamankan akun Anda dengan kata sandi yang kuat dan autentikasi dua faktor serta memverifikasi semua detail transaksi sebelum mengonfirmasi transfer.





Pi Network sedang mempersiapkan transisi signifikan dari periode tertutup saat ini ke fase jaringan terbuka yang akan menandai evolusi penting dalam pengembangan proyek ini. Transisi ini akan memungkinkan konektivitas eksternal dengan blockchain dan bursa mata uang kripto lainnya, sehingga koin Pi dapat diperdagangkan secara bebas dan digunakan di luar ekosistem Pi untuk pertama kalinya. Strategi pertumbuhan jaringan ini mencakup ekspansi ekosistem aplikasi bertenaga Pi melalui program hackathon berkelanjutan yang mendanai pengembangan inovatif di marketplace, game, dan layanan keuangan.

Berdasarkan peta jalan proyek, Pi Network bertujuan untuk menjadi sistem pembayaran global yang didukung oleh barang dan jasa sehari-hari dengan rencana untuk memperluas operasi node, mengembangkan kapabilitas cross-chain, dan membangun kemitraan strategis dengan bisnis tradisional untuk menerima Pi sebagai pembayaran. Dengan komunitas puluhan juta pengguna yang telah mapan dan fokus pada utilitas dunia nyata daripada perdagangan spekulatif, Pi Network memosisikan dirinya untuk berpotensi menjadi pemain signifikan dalam adopsi mainstream atas teknologi mata uang kripto setelah mainnet-nya diluncurkan sepenuhnya.

penipuan mata uang kripto Dengan pesatnya pertumbuhan, banyak pendatang baru yang bertanya: “Apakah Pi Network sah atau penipuan?” Berdasarkan analisis objektif, Pi Network menunjukkan beberapa karakteristik yang membedakannya dari proyek penipuan:

Tim Pendiri yang Terverifikasi: Proyek ini didirikan oleh para PhD Stanford dengan profil profesional publik dan kredensial akademis yang dapat diverifikasi secara independen Pendekatan Pengembangan Bertahap: Berbeda dengan penipuan yang menjanjikan kekayaan instan, Pi Network telah mengikuti peta jalan pengembangan multi-tahun yang hati-hati Tidak Memerlukan Investasi Awal: Pi Network tidak meminta pengguna untuk menginvestasikan uang, sehingga membedakannya dari skema Ponzi : Pi Network tidak meminta pengguna untuk menginvestasikan uang, sehingga membedakannya dari skemayang memerlukan pembayaran di muka Verifikasi KYC: Penerapan verifikasi Know Your Customer menunjukkan komitmen terhadap kepatuhan regulatif Pencapaian Mainnet Terbuka: Proyek ini telah berhasil bertransisi ke mainnet dan masuk listing di bursa yang sah, sebuah pencapaian yang tidak pernah diraih oleh sebagian besar proyek penipuan Pengembangan Aktif: Pengembangan teknis yang berkelanjutan dan ekspansi ekosistem selama beberapa tahun menunjukkan komitmen jangka panjang

Lini Masa Pengembangan yang Berkepanjangan: Meskipun beberapa kritikus menekankan periode pengembangan Pi yang panjang, proyek blockchain yang kompleks sering kali memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan infrastruktur yang aman dengan baik Nilai Tidak Pasti: Sebelum listing di bursa, Pi tidak memiliki nilai pasar yang pasti, sehingga menimbulkan spekulasi : Sebelum listing di bursa, Pi tidak memiliki nilai pasar yang pasti, sehingga menimbulkan—namun, Pi kini diperdagangkan di bursa teregulasi dengan penetapan harga yang transparan Mekanisme Mining: Beberapa orang mempertanyakan proses mining dengan smartphone, tetapi Pi menggunakan Stellar Consensus Protocol, bukan mining proof-of-work tradisional

Transisi ke mainnet terbuka dan listing di bursa saham yang mapan telah memperkuat kredibilitas Pi Network di dunia mata uang kripto secara signifikan. Sama seperti aset digital apa pun, pengguna harus melakukan riset sendiri dan berhati-hati, tetapi bukti objektif menunjukkan bahwa Pi Network adalah proyek blockchain yang sah dengan pengembangan nyata dan utilitas yang terus berkembang.

Kapan tanggal peluncuran Pi Network?

Pi Network awalnya meluncurkan aplikasi selulernya pada tahun 2019, lalu meluncurkan mainnet tertutup pada bulan Desember 2021. Jaringan ini kini telah beralih ke mainnet terbuka yang memungkinkan akses dan kemampuan perdagangan yang lebih luas.

Kapan koin Pi diluncurkan?

testnet Koin Pi resmi diluncurkan dengan transisi darike mainnet pada bulan Desember 2021, meskipun awalnya berada dalam ekosistem tertutup. Tahap mainnet terbuka, yang memungkinkan perdagangan eksternal dan koneksi dengan blockchain lain, diluncurkan baru-baru ini, sehingga memperluas fungsionalitas dan aksesibilitas Pi.

Berapa nilai kripto Pi?

MEXC Nilai kripto Pi berfluktuasi berdasarkan kondisi pasar. Pada tanggal 27 Februari 2025, Pi diperdagangkan sekitar $2,7639 di bursa utama seperti. Untuk mengetahui informasi harga terkini, periksa situs web pelacakan mata uang kripto atau platform perdagangan yang melakukan listing Pi.

Apakah koin Pi dapat dijual?

Ya, koin Pi kini dapat dijual di beberapa bursa mata uang kripto, termasuk MEXC. Untuk menjual koin Pi, pengguna harus menyelesaikan verifikasi KYC, memigrasikan Pi mereka ke mainnet terbuka, mentransfer ke bursa, lalu memasang order jual.

Apakah kripto Pi bernilai?

Ya, kripto Pi kini memiliki nilai pasar riil dan diperdagangkan secara aktif di bursa mata uang kripto. Nilainya ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar dengan harga yang bervariasi setiap hari. Di luar nilai perdagangannya, Pi juga menawarkan utilitas dalam ekosistemnya untuk aplikasi dan layanan.

Kapan koin Pi dapat diperdagangkan?

Koin Pi sudah dapat diperdagangkan di berbagai bursa mata uang kripto. Setelah menyelesaikan verifikasi KYC yang diperlukan dan proses migrasi mainnet, pengguna dapat dengan bebas mentransfer Pi mereka ke bursa yang didukung seperti MEXC, lalu memperdagangkannya dengan mata uang kripto lain atau uang fiat.

Berapa nilai koin Pi pada tahun 2030?

Meskipun harga mata uang kripto pada dasarnya sulit diprediksi dengan pasti, para analis memiliki beragam pendapat tentang nilai koin Pi di masa depan berdasarkan faktor-faktor seperti pertumbuhan jaringan, perluasan utilitas, dan kondisi pasar mata uang kripto yang lebih luas.

Apakah Pi Network sah?

Ya, Pi Network adalah proyek mata uang kripto sah yang dikembangkan oleh lulusan Stanford dengan kredensial yang dapat diverifikasi. Proyek ini telah mengikuti peta jalan pengembangan selama beberapa tahun dan berhasil bertransisi ke mainnet dengan listing di bursa, sehingga menunjukkan legitimasinya di bidang mata uang kripto.

Apa perbedaan antara Pi Network dan Koin Pi?

Ethereum Pi Network adalah ekosistem keseluruhan dan platform blockchain, sedangkan koin Pi adalah mata uang kripto asli yang menggerakkan jaringan ini. Hubungannya mirip dengan(jaringan) dan Ether (mata uang kripto).

Bagaimana cara kerja mining Pi?

Melalui Pi dilakukan melalui aplikasi seluler menggunakan Stellar Consensus Protocol, bukan proof-of-work yang boros energi. Pengguna melakukan "mining" dengan mengonfirmasi aktivitas mereka sekali sehari dan membangun lingkaran kepercayaan dengan anggota terverifikasi lainnya, sehingga menciptakan jaringan hubungan tepercaya yang mengamankan jaringan.

Pi Network merupakan pendekatan unik terhadap mata uang kripto yang mengutamakan aksesibilitas, pertumbuhan komunitas, dan utilitas dunia nyata dibandingkan perdagangan spekulatif. Dengan memungkinkan mata melalui smartphone dan membangun ekosistem yang berfokus pada komunitas, Pi telah menciptakan titik masuk bagi jutaan orang yang mungkin dikecualikan dari revolusi mata uang kripto. Dengan transisinya ke mainnet terbuka dan listing di bursa utama seperti MEXC, koin Pi telah mulai mewujudkan visinya untuk menjadi mata uang digital yang diadopsi secara luas. Jika Anda tertarik dengan mining, perdagangan, atau sekadar mempelajari proyek-proyek blockchain yang inovatif, Pi Network menawarkan studi kasus yang menarik tentang perombakan mata uang kripto agar dapat diadopsi secara luas.

