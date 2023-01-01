Prosedur Pinjaman
Kirim Order Pinjaman
Pinjaman Diterima
Bayar Kembali Pinjaman dengan Bunga
Imbal Hasil Aset Jaminan
Tanya Jawab
T1. Apa persyaratan untuk Pinjaman MEXC?

Anda dapat mengajukan Pinjaman MEXC jika Anda telah menyelesaikan Verifikasi KYC Dasar dan memiliki jaminan yang memenuhi syarat di akun Spot Anda.