Bursa
DEX+
Beli Kripto
Pasar
Spot
Futures
500X
Tabungan
Acara
Lainnya
PIEVERSE
Ditutup
Pieverse
--
0,00%
Bid Tertinggi(--)
--
Ask Terendah(--)
--
Volume 24 Jam(--)
--
Total Volume(--)
--
Periode Trading
TBD ~ TBD
Waktu Penyelesaian
TBD
Tingkat Jaminan
0,00%
Biaya
Lihat
Bid Tertinggi(--)
--
Ask Terendah(--)
--
Volume 24 Jam(--)
--
Total Volume(--)
--
Periode Trading
TBD ~ TBD
Waktu Penyelesaian
TBD
Tingkat Jaminan
0,00%
Biaya
Lihat
Grafik Pasar
Info
Grafik Pasar
Info
1m
15m
30m
1Jam
4Jam
1Hari
7Hari
Tren Harga
Tren Kedalaman
Buku Order
Terisi
Buku Order
Terisi
Buat Order
Hanya tampilkan order saya
Filter
Kuantitas
Jumlah
Tindakan
Harga
Kuantitas
Jumlah
Tindakan
Order Terbuka
(0)
Riwayat Order
Riwayat Penyelesaian