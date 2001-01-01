Pusat Bantuan

Dukungan Layanan Pelanggan 7x24

Layanan Mandiri
Tutorial Pengunduhan Aplikasi MEXC
Ubah Kata Sandi Masuk
Ubah/Lepas Tautan Ponsel
Ubah/Lepas Tautan Autentikasi Google
Ubah Email
Reset Email/GA/Ponsel
Bekukan Akun
Verifikasi MEXC
Atur Kode Anti-phishing
Kirimkan Informasi Penghapusan Kontrol Risiko
Permohonan Pengembalian Deposit yang Tidak Dikreditkan
Ekspor Data Akun
Verifikasi Keamanan
Tanya Jawab
Panduan Pemula
Pengaturan Akun dan Keamanan
Panduan Deposit/Penarikan
Zona Afiliasi
Pencegahan Penipuan