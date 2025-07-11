Acara ini terbuka hanya untuk pengguna baru. Selama acara berlangsung, 1.000 pengguna pertama yang memperdagangkan Perpetual Futures dan mencapai volume perdagangan kumulatif yang valid minimal $2.000 akan mendapatkan total bonus Futures sebesar 15.000 USDT. Setiap pengguna dapat menerima hingga 800 USDT dan tidak kurang dari 2 USDT dalam bonus Futures. Perdagangan Futures tanpa biaya tidak termasuk dalam volume perdagangan yang valid.