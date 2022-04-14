C

Chainbase tengah membangun Jaringan Hyperdata untuk AI — lapisan dasar untuk era DataFi. Kami mengubah sinyal onchain yang terfragmentasi menjadi data yang terstruktur, dapat diverifikasi, dan siap untuk AI, yang memungkinkan koordinasi tanpa izin antara agen, aplikasi, dan manusia. Dengan lebih dari 500 miliar panggilan data, komunitas yang dinamis yang terdiri dari 20.000+ pengembang, dan 8.000+ integrasi proyek, Chainbase mendukung ekonomi data terdesentralisasi di mana data menjadi modal: dapat disusun, dapat dimonetisasi, dan terbuka untuk semua.

NamaC

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

PengantarChainbase tengah membangun Jaringan Hyperdata untuk AI — lapisan dasar untuk era DataFi. Kami mengubah sinyal onchain yang terfragmentasi menjadi data yang terstruktur, dapat diverifikasi, dan siap untuk AI, yang memungkinkan koordinasi tanpa izin antara agen, aplikasi, dan manusia. Dengan lebih dari 500 miliar panggilan data, komunitas yang dinamis yang terdiri dari 20.000+ pengembang, dan 8.000+ integrasi proyek, Chainbase mendukung ekonomi data terdesentralisasi di mana data menjadi modal: dapat disusun, dapat dimonetisasi, dan terbuka untuk semua.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.