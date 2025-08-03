Berbagi 29,411,700 COS & 15,000 USDT

Contentos adalah ekosistem konten global terdesentralisasi yang merevolusi pembuatan, verifikasi, dan distribusi konten melalui teknologi blockchain. Pada intinya, Contentos menawarkan COS.TV, sebuah platform video Web3 yang terintegrasi secara mulus dengan mainnet Contentos. Dengan komunitas yang dinamis dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, COS.TV memungkinkan para kreator konten untuk mencetak NFT dari video mereka, mendapatkan hadiah, dan berinteraksi langsung dengan para pengikut setia mereka.﻿