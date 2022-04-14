COS

Contentos adalah ekosistem konten global terdesentralisasi yang merevolusi pembuatan, verifikasi, dan distribusi konten melalui teknologi blockchain. Pada intinya, Contentos menawarkan COS.TV, sebuah platform video Web3 yang terintegrasi secara mulus dengan mainnet Contentos. Dengan komunitas yang dinamis dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, COS.TV memungkinkan para kreator konten untuk mencetak NFT dari video mereka, mendapatkan hadiah, dan berinteraksi langsung dengan para pengikut setia mereka.

NamaCOS

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai9,900,474,904

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

PengantarContentos adalah ekosistem konten global terdesentralisasi yang merevolusi pembuatan, verifikasi, dan distribusi konten melalui teknologi blockchain. Pada intinya, Contentos menawarkan COS.TV, sebuah platform video Web3 yang terintegrasi secara mulus dengan mainnet Contentos. Dengan komunitas yang dinamis dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, COS.TV memungkinkan para kreator konten untuk mencetak NFT dari video mereka, mendapatkan hadiah, dan berinteraksi langsung dengan para pengikut setia mereka.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.