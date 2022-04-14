COS

Contentos adalah ekosistem konten global terdesentralisasi yang merevolusi pembuatan, verifikasi, dan distribusi konten melalui teknologi blockchain. Pada intinya, Contentos menawarkan COS.TV, sebuah platform video Web3 yang terintegrasi secara mulus dengan mainnet Contentos. Dengan komunitas yang dinamis dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, COS.TV memungkinkan para kreator konten untuk mencetak NFT dari video mereka, mendapatkan hadiah, dan berinteraksi langsung dengan para pengikut setia mereka.

NamaCOS

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai9,900,474,904

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

PengantarContentos adalah ekosistem konten global terdesentralisasi yang merevolusi pembuatan, verifikasi, dan distribusi konten melalui teknologi blockchain. Pada intinya, Contentos menawarkan COS.TV, sebuah platform video Web3 yang terintegrasi secara mulus dengan mainnet Contentos. Dengan komunitas yang dinamis dengan lebih dari 1 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, COS.TV memungkinkan para kreator konten untuk mencetak NFT dari video mereka, mendapatkan hadiah, dan berinteraksi langsung dengan para pengikut setia mereka.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
COS/USDT
Contentos
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (COS)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
COS/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (COS)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...