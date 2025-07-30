Berbagi GAIA senilai $60,000 & 15,000 USDT

Gaia adalah infrastruktur komputasi terdesentralisasi yang memungkinkan setiap orang untuk membuat, menerapkan, meningkatkan skala, dan memonetisasi agen AI mereka sendiri yang mencerminkan gaya, nilai, pengetahuan, dan keahlian mereka. 100% agen AI saat ini merupakan aplikasi dalam ekosistem OpenAI. Dengan pendekatan API kami, Gaia merupakan alternatif bagi OpenAI. Setiap node Gaia dapat dikustomisasi dengan model yang telah disempurnakan dan dilengkapi dengan pengetahuan domain yang menghilangkan respons generik yang selama ini diharapkan banyak orang.﻿