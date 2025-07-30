GAIA

Gaia adalah infrastruktur komputasi terdesentralisasi yang memungkinkan setiap orang untuk membuat, menerapkan, meningkatkan skala, dan memonetisasi agen AI mereka sendiri yang mencerminkan gaya, nilai, pengetahuan, dan keahlian mereka. 100% agen AI saat ini merupakan aplikasi dalam ekosistem OpenAI. Dengan pendekatan API kami, Gaia merupakan alternatif bagi OpenAI. Setiap node Gaia dapat dikustomisasi dengan model yang telah disempurnakan dan dilengkapi dengan pengetahuan domain yang menghilangkan respons generik yang selama ini diharapkan banyak orang.

NamaGAIA

PeringkatNo.1388

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.75%

Suplai Peredaran170,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.17%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.13049730055509154,2025-07-30

Harga Terendah0.02656231385031717,2026-01-08

Blockchain PublikETH

PengantarGaia adalah infrastruktur komputasi terdesentralisasi yang memungkinkan setiap orang untuk membuat, menerapkan, meningkatkan skala, dan memonetisasi agen AI mereka sendiri yang mencerminkan gaya, nilai, pengetahuan, dan keahlian mereka. 100% agen AI saat ini merupakan aplikasi dalam ekosistem OpenAI. Dengan pendekatan API kami, Gaia merupakan alternatif bagi OpenAI. Setiap node Gaia dapat dikustomisasi dengan model yang telah disempurnakan dan dilengkapi dengan pengetahuan domain yang menghilangkan respons generik yang selama ini diharapkan banyak orang.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.