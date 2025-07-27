Berbagi 65,000 USDT

NERO memperkenalkan Blockspace 2.0, blockchain biaya gas multidimensi pertama. Dibangun selama dua tahun secara diam-diam, NERO siap menyelaraskan dApps dan infrastruktur dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. NERO menghadirkan lapisan aplikasi yang memungkinkan token apa pun digunakan sebagai gas secara native dan menyediakan lingkungan tempat para pengembang dApp dapat mengelola, mengoptimalkan, dan berbagi biaya protokol. Merancang sistem untuk membantu aplikasi mencapai kesuksesan finansial dengan menyediakan alat baru untuk menghasilkan pendapatan akan menjaga loyalitas jangka panjang mereka kepada NERO melalui penyelarasan.﻿