NERO

NERO memperkenalkan Blockspace 2.0, blockchain biaya gas multidimensi pertama. Dibangun selama dua tahun secara diam-diam, NERO siap menyelaraskan dApps dan infrastruktur dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. NERO menghadirkan lapisan aplikasi yang memungkinkan token apa pun digunakan sebagai gas secara native dan menyediakan lingkungan tempat para pengembang dApp dapat mengelola, mengoptimalkan, dan berbagi biaya protokol. Merancang sistem untuk membantu aplikasi mencapai kesuksesan finansial dengan menyediakan alat baru untuk menghasilkan pendapatan akan menjaga loyalitas jangka panjang mereka kepada NERO melalui penyelarasan.

NamaNERO

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai10 000 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikNERO

PengantarNERO memperkenalkan Blockspace 2.0, blockchain biaya gas multidimensi pertama. Dibangun selama dua tahun secara diam-diam, NERO siap menyelaraskan dApps dan infrastruktur dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. NERO menghadirkan lapisan aplikasi yang memungkinkan token apa pun digunakan sebagai gas secara native dan menyediakan lingkungan tempat para pengembang dApp dapat mengelola, mengoptimalkan, dan berbagi biaya protokol. Merancang sistem untuk membantu aplikasi mencapai kesuksesan finansial dengan menyediakan alat baru untuk menghasilkan pendapatan akan menjaga loyalitas jangka panjang mereka kepada NERO melalui penyelarasan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
NERO/USDT
NERO
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (NERO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
NERO/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (NERO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...