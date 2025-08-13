Berbagi 909,090 AIO & 15,000 USDT

OlaXBT adalah platform intelijen pasar berbasis AI Web3 yang dibangun di atas BNB Smart Chain. Proyek ini memanfaatkan pembelajaran penguatan (RL) dan pasar Protokol Konteks Model (MCP), yang memungkinkan pengguna membangun sistem agensi mereka sendiri dengan menggabungkan modul perdagangan, perangkat MCP, dan agen untuk menghasilkan sinyal dan analisis perdagangan. Token asli, AIO, mendukung biaya transaksi, staking vault, dan tata kelola/governance. Platform ini dilengkapi antarmuka chatbot tanpa kode dan pembangun agen serupa Langflow, yang memungkinkan pengguna membuat dan menyesuaikan agen AI untuk perdagangan dan manajemen aset. Pasar MCP memfasilitasi perdagangan dan monetisasi agen.﻿