AIO

OlaXBT adalah platform intelijen pasar berbasis AI Web3 yang dibangun di atas BNB Smart Chain. Proyek ini memanfaatkan pembelajaran penguatan (RL) dan pasar Protokol Konteks Model (MCP), yang memungkinkan pengguna membangun sistem agensi mereka sendiri dengan menggabungkan modul perdagangan, perangkat MCP, dan agen untuk menghasilkan sinyal dan analisis perdagangan. Token asli, AIO, mendukung biaya transaksi, staking vault, dan tata kelola/governance. Platform ini dilengkapi antarmuka chatbot tanpa kode dan pembangun agen serupa Langflow, yang memungkinkan pengguna membuat dan menyesuaikan agen AI untuk perdagangan dan manajemen aset. Pasar MCP memfasilitasi perdagangan dan monetisasi agen.

NamaAIO

PeringkatNo.662

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4,23%

Suplai Peredaran230 250 000

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0.2302%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.20548860379382622,2025-09-18

Harga Terendah0.04215223361578995,2025-08-02

Blockchain PublikBSC

PengantarOlaXBT adalah platform intelijen pasar berbasis AI Web3 yang dibangun di atas BNB Smart Chain. Proyek ini memanfaatkan pembelajaran penguatan (RL) dan pasar Protokol Konteks Model (MCP), yang memungkinkan pengguna membangun sistem agensi mereka sendiri dengan menggabungkan modul perdagangan, perangkat MCP, dan agen untuk menghasilkan sinyal dan analisis perdagangan. Token asli, AIO, mendukung biaya transaksi, staking vault, dan tata kelola/governance. Platform ini dilengkapi antarmuka chatbot tanpa kode dan pembangun agen serupa Langflow, yang memungkinkan pengguna membuat dan menyesuaikan agen AI untuk perdagangan dan manajemen aset. Pasar MCP memfasilitasi perdagangan dan monetisasi agen.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
AIO/USDT
OLAXBT
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (AIO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
AIO/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (AIO)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...