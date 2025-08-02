AIO

OlaXBT adalah platform intelijen pasar berbasis AI Web3 yang dibangun di atas BNB Smart Chain. Proyek ini memanfaatkan pembelajaran penguatan (RL) dan pasar Protokol Konteks Model (MCP), yang memungkinkan pengguna membangun sistem agensi mereka sendiri dengan menggabungkan modul perdagangan, perangkat MCP, dan agen untuk menghasilkan sinyal dan analisis perdagangan. Token asli, AIO, mendukung biaya transaksi, staking vault, dan tata kelola/governance. Platform ini dilengkapi antarmuka chatbot tanpa kode dan pembangun agen serupa Langflow, yang memungkinkan pengguna membuat dan menyesuaikan agen AI untuk perdagangan dan manajemen aset. Pasar MCP memfasilitasi perdagangan dan monetisasi agen.

NamaAIO

PeringkatNo.662

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4,23%

Suplai Peredaran230 250 000

Suplai Maks.1 000 000 000

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran0.2302%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.20548860379382622,2025-09-18

Harga Terendah0.04215223361578995,2025-08-02

Blockchain PublikBSC

