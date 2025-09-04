Aturan Acara
Kelayakan
- · Definisi pengguna baru adalah pengguna yang mendaftar selama acara berlangsung atau memiliki total deposit kurang dari $100 sebelum acara (termasuk deposit on-chain, fiat, dan P2P).
- · Partisipan harus mengklik "Daftar Sekarang" di halaman acara agar memenuhi syarat untuk mengikuti acara.
- · Setiap pengguna hanya dapat berpartisipasi dalam satu acara Airdrop+ dalam satu waktu. Jika pengguna telah mendaftar ke Acara A, dia harus menunggu hingga acara tersebut berakhir sebelum bergabung dengan acara Airdrop+ lainnya. Periode acara tidak boleh tumpang tindih.
- · Pengguna baru hanya dapat menerima hadiah eksklusif pengguna baru satu kali di semua acara yang memenuhi syarat, termasuk Airdrop+, Putar & Menang, Launchpad, Launchpool, Undang dan Hasilkan, dan Hub Hadiah. Jika pengguna berpartisipasi dalam beberapa acara yang memenuhi syarat, dia hanya akan menerima hadiah dari acara pertama yang mendistribusikan hadiah tersebut. Pengguna tersebut tidak akan menerima hadiah eksklusif pengguna baru tambahan dari acara lain yang memenuhi syarat.
- · Market maker, pengguna institusional, dan afiliasi tertentu serta referee mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini atau menerima hadiah terkait apa pun.
- · Setelah pendaftaran berhasil, sistem secara otomatis melacak total deposit dan volume perdagangan partisipan selama seluruh periode acara, termasuk aktivitas yang terjadi sebelum pendaftaran. Semua aktivitas yang memenuhi syarat dalam jangka waktu acara resmi akan diperhitungkan dalam persyaratan kualifikasi.
Tugas Pengguna Baru
- · Partisipan harus menyelesaikan Verifikasi KYC Tingkat Lanjut agar berhak mendapatkan hadiah.
- · Semua mata uang kripto atau fiat memenuhi syarat untuk acara ini. Semua deposit dan penarikan akan dikonversi menjadi USDT berdasarkan harga aktual untuk perhitungan hadiah. Hanya deposit bersih yang dihitung dalam acara ini. Deposit Bersih = Total Deposit – Total Penarikan. Partisipan yang memiliki jumlah deposit bersih di bawah ambang batas minimum pada akhir acara tidak akan berhak mendapatkan hadiah.
- · Metode deposit yang memenuhi syarat meliputi transfer P2P, Fiat, dan transfer on-chain. Penarikan mencakup penarikan on-chain, transfer internal, penarikan P2P atau fiat, dan penarikan Hadiah.
- · Perhitungan volume perdagangan Spot mencakup perdagangan yang dilakukan dalam USDT, USDC, USDE, USD1, serta perdagangan Konversi. Volume perdagangan Futures mencakup Futures USDT-M, USDC-M, dan USDE-M (posisi terbuka + posisi tertutup). Volume perdagangan yang dihasilkan dari copy trading dan perdagangan grid juga akan termasuk. Namun, perdagangan Futures tanpa biaya dan perdagangan Futures yang dilakukan menggunakan voucer tidak termasuk dalam volume perdagangan yang valid.
- · Pengguna baru hanya dapat menerima hadiah eksklusif pengguna baru satu kali di seluruh acara yang memenuhi syarat, termasuk Airdrop+, Putar & Menang, Launchpad, Launchpool, Undang dan Hasilkan, dan Dapatkan $10,000. Jika pengguna berpartisipasi dalam beberapa acara yang memenuhi syarat, dia hanya akan menerima hadiah dari acara pertama yang mendistribusikan hadiah tersebut. Pengguna tidak akan menerima hadiah eksklusif pengguna baru tambahan dari acara lain yang memenuhi syarat.
Tantangan Perdagangan Futures
- · Partisipan harus menyelesaikan setidaknya Verifikasi KYC Dasar sebelum acara berakhir agar berhak mendapatkan hadiah.
- · Perhitungan volume perdagangan Futures meliputi Futures USDT-M, USDC-M, dan USDE-M (posisi terbuka + posisi tertutup). Volume perdagangan yang dihasilkan dari copy trading dan perdagangan grid juga akan termasuk.
- · Perdagangan Futures tanpa biaya dan perdagangan Futures yang dilakukan menggunakan voucer tidak termasuk dalam volume perdagangan yang valid.
- · Partisipan hanya berhak atas satu hadiah per periode Tantangan Perdagangan Futures, terlepas dari jumlah acara Airdrop+ yang berhak mereka ikuti. Jika seorang partisipan memenuhi persyaratan perdagangan untuk beberapa acara selama periode yang sama, dia hanya akan menerima hadiah dari acara pertama yang berhak diikuti. Namun, volume perdagangan Futures-nya akan terus terakumulasi dan masuk dalam perhitungan pencapaian perdagangan pada semua acara Airdrop+ lainnya yang berhak diikuti dalam periode tersebut.
- · Status penyelesaian Tantangan Perdagangan Futures tidak akan ditampilkan di halaman acara. Volume perdagangan secara otomatis dicatat dan diverifikasi oleh sistem.
Hadiah Referral
- · Referee harus menyelesaikan pendaftarannya selama periode acara agar referral dianggap valid. Referral yang melibatkan referee yang mendaftar sebelum acara dimulai tidak akan dihitung dalam statistik referral acara, dan referrer tidak akan berhak menerima hadiah yang sesuai.
- · Pengguna yang diundang harus menyelesaikan Tugas Pengguna Baru, yang mencakup deposit bersih sebesar $100 dalam bentuk token apa pun dan memperdagangkan Spot atau Futures agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- · Referrer yang berpartisipasi dalam acara ini tidak harus mendaftar.
Umum
- · Volume konversi juga diperhitungkan dalam tugas Spot yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa volume dihitung berdasarkan nilai setara USDT dari token sumber (token "dari") sesuai harga penutupan 1 jam terakhir dari pasangan token sumber/USDT. Hanya konversi ke dan dari token acara yang memenuhi syarat.
- · Hadiah token yang dinyatakan dalam bentuk setara USDT (misalnya, $50,000 dalam bentuk token X) dihitung berdasarkan harga harian rata-rata token dalam USDT selama acara. Harga Rata-Rata Harian = Volume Perdagangan Harian (dalam USDT) / Kuantitas Perdagangan Harian. Harga rata-rata untuk periode acara tersebut mewakili rerata dari semua harga rata-rata harian, dengan ketentuan bahwa setiap hari ditetapkan sebagai periode 24 jam mulai pukul 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) hari berikutnya.
- · Hadiah akan diterbitkan dalam waktu 10 hari kalender setelah acara berakhir. Semua hadiah akan diberikan berdasarkan siapa yang tercepat selama persediaan masih ada. Hadiah token akan dikirimkan ke akun Spot pengguna. Bonus Futures (valid selama 14 hari) akan diterbitkan ke akun Futures dan dapat digunakan sebagai margin. Laba yang diperoleh dari bonus dapat ditarik.
- · Acara ini bukan merupakan saran investasi. Partisipasi dalam acara ini sepenuhnya bersifat sukarela.
- · Semua pengguna yang berpartisipasi harus sepenuhnya mematuhi Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak untuk mendiskualifikasi partisipan mana pun yang terlibat dalam aktivitas yang tidak jujur atau melanggar aturan selama acara, termasuk pendaftaran akun massal untuk mendapatkan bonus tambahan dan aktivitas apa pun lainnya yang berhubungan dengan tujuan yang melanggar hukum, curang, atau merugikan.
- · MEXC berhak untuk mengubah ketentuan acara ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- · MEXC berhak menentukan interpretasi akhir untuk acara ini. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan.