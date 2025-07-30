Aturan Acara
Kelayakan
- 1. Pengguna baru adalah mereka yang mendaftar selama acara berlangsung atau memiliki total deposit kurang dari $100 sebelum acara (termasuk deposit on-chain, fiat, dan P2P).
- 2. Peserta harus mengklik "Daftar Sekarang" di halaman acara agar memenuhi syarat untuk acara ini.
- 3. Market Maker, pengguna institusional, dan afiliasi tertentu beserta referal mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini atau menerima hadiah terkait apa pun.
- 4. Setelah pendaftaran berhasil, sistem secara otomatis melacak total deposit dan volume perdagangan peserta selama seluruh periode acara, termasuk aktivitas yang terjadi sebelum pendaftaran. Semua aktivitas yang memenuhi syarat dalam jangka waktu acara resmi akan dihitung sebagai persyaratan kualifikasi.
Tugas Pengguna Baru
- 1. Peserta harus menyelesaikan Verifikasi KYC Lanjutan agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- 2. Semua mata uang kripto atau fiat memenuhi syarat untuk acara ini. Semua deposit dan penarikan akan dikonversi ke USDT berdasarkan harga real-time untuk perhitungan hadiah. Hanya deposit bersih yang dihitung untuk acara ini. Deposit Bersih = Total Deposit – Total Penarikan. Peserta dengan jumlah deposit bersih di bawah batas minimum di akhir acara tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- 3. Metode setoran yang memenuhi syarat meliputi transfer P2P, Fiat, dan on-chain. Penarikan meliputi penarikan on-chain, transfer internal, penarikan P2P atau fiat, dan penarikan Hadiah.
- 4. Perhitungan volume perdagangan spot mencakup perdagangan yang dilakukan dalam USDT, USDC, USDE, USD1, dan Convert. Volume perdagangan futures mencakup USDT-M, USDC-M, dan USDE-M Futures.
- 5. Pengguna baru MEXC hanya berhak atas satu hadiah pengguna baru eksklusif di semua acara Airdrop+. Hadiah dialokasikan berdasarkan tanggal penerbitan hadiah paling awal yang memenuhi syarat pengguna. Pengguna yang memenuhi syarat untuk beberapa acara Airdrop+ hanya akan menerima hadiah pengguna baru dari acara pertama yang memenuhi syarat. Setelah pengguna menerima hadiah pengguna baru dari acara Airdrop+ mana pun, mereka tidak lagi berhak atas hadiah pengguna baru tambahan. Pengguna yang tidak memenuhi syarat untuk hadiah acara sebelumnya dapat melanjutkan perdagangan untuk memenuhi syarat acara selanjutnya, karena prinsip kelayakan berurutan ini berlaku di seluruh siklus acara Airdrop+.
Tantangan Perdagangan Spot
- 1. Peserta harus menyelesaikan setidaknya Verifikasi KYC Utama sebelum acara berakhir untuk memenuhi syarat mendapatkan hadiah.
- 2. Perhitungan volume perdagangan spot mencakup perdagangan yang dilakukan dalam USDT, USDC, USDE, USD1, dan Konversi.
- 3. Aturan perhitungan volume perdagangan dapat bervariasi di setiap acara. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk pada aturan di halaman acara masing-masing.
- 4. Token berlabel "0 Biaya" berhak mendapatkan nol biaya perdagangan Spot selama acara Airdrop+. Durasi pasti pembebasan biaya bergantung pada detail yang ditampilkan di halaman perdagangan.
- 5. Status penyelesaian Tantangan Perdagangan Spot tidak akan ditampilkan di halaman acara. Volume perdagangan secara otomatis dicatat dan diverifikasi oleh sistem.
Tantangan Perdagangan Futures
- 1. Peserta harus menyelesaikan setidaknya Verifikasi KYC Utama sebelum acara berakhir untuk memenuhi syarat mendapatkan hadiah.
- 2. Perhitungan volume perdagangan futures mencakup Kontrak futures USDT-M, USDC-M, dan USDE-M.
- 3. Perdagangan futures tanpa biaya dan perdagangan futures yang dilakukan menggunakan voucher tidak termasuk dalam volume perdagangan yang valid.
- 4. Peserta hanya berhak atas satu hadiah per periode Tantangan Perdagangan futures, terlepas dari jumlah acara Airdrop+ yang mereka ikuti. Ketika seorang peserta memenuhi persyaratan perdagangan untuk beberapa acara selama periode yang sama, mereka hanya akan menerima hadiah dari acara pertama yang memenuhi syarat. Namun, volume perdagangan futures mereka akan terus terakumulasi dan dihitung sebagai tonggak perdagangan di semua acara Airdrop+ lain yang memenuhi syarat dalam periode tersebut.
- 5. Status penyelesaian Tantangan Perdagangan futures tidak akan ditampilkan di halaman acara. Volume perdagangan dicatat dan diverifikasi secara otomatis oleh sistem.
Hadiah Referral
- 1. Referee harus menyelesaikan pendaftaran mereka selama periode acara agar referral dianggap valid. Referee yang mendaftar sebelum acara dimulai tidak akan dihitung dalam statistik referral acara, dan referrer tidak akan memenuhi syarat untuk menerima hadiah yang sesuai.
- 2. Pengguna baru yang diundang harus berhasil menyelesaikan tugas perdagangan Spot atau Futures yang tercantum dalam Tugas Pengguna Baru agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah.
- 3. Referrer yang berpartisipasi dalam acara ini tidak perlu mendaftar.
Umum
- 1. Volume konversi juga dihitung untuk tugas Spot yang memenuhi syarat, dengan volume dihitung sebagai ekuivalen USDT dari token sumber (token "dari") berdasarkan harga penutupan 1 jam terakhir dari pasangan token sumber/USDT. Hanya konversi ke dan dari token acara yang memenuhi syarat.
- 2. Hadiah token yang dinyatakan dalam ekuivalen USDT (misalnya, $50.000 dalam token X) dihitung berdasarkan harga rata-rata harian token dalam USDT selama acara berlangsung. Harga Rata-Rata Harian = Volume Perdagangan Harian (dalam USDT) / Kuantitas Perdagangan Harian. Harga rata-rata selama periode acara merupakan rata-rata dari semua harga rata-rata harian, dengan setiap hari didefinisikan sebagai periode 24 jam dari pukul 16:00 (UTC) hingga 16:00 (UTC) pada hari berikutnya.
- 3. Hadiah akan diberikan dalam 10 hari kalender setelah acara berakhir. Hadiah token akan dikirimkan melalui airdrop ke akun Spot pengguna. Bonus Futures (berlaku selama 14 hari) akan diberikan ke akun Futures dan dapat digunakan sebagai margin. Keuntungan yang diperoleh dari bonus dapat ditarik.
- 4. Partisipasi sepenuhnya bersifat sukarela dan bukan merupakan nasihat investasi.
- 5. Semua peserta harus mematuhi Ketentuan Layanan MEXC. MEXC berhak mendiskualifikasi pengguna yang diduga terlibat dalam perilaku jahat, seperti wash trading, self-trading, manipulasi pasar, atau pendaftaran akun massal.
- 6. MEXC berhak merevisi aturan atau ketentuan acara ini kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- 7. MEXC berhak atas interpretasi akhir dari acara ini. Untuk pertanyaan apa pun, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan kami.