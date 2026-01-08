Acara ini terbuka untuk pengguna baru saja. Selama acara berlangsung, perdagangkan aset apa pun di Spot dan capai total volume perdagangan valid sebesar ≥ $1,000 untuk berbagi 1,000 PLUS berdasarkan proporsi Anda dari total volume perdagangan (tersedia untuk 500 pengguna tercepat). Makin tinggi volume perdagangan Anda, makin besar hadiah Anda. Hadiah individual dibatasi maksimum 2 PLUS .