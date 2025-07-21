Berbagi YALA senilai $60,000 & 15,000 USDT

Yala adalah protokol aset berbasis Bitcoin yang dirancang untuk meningkatkan likuiditas Bitcoin di berbagai ekosistem melalui penggunaan $YU, stablecoin beragunan Bitcoin yang dipatok terhadap dolar AS. Dengan memungkinkan pengguna menyetor BTC dan mencetak $YU secara native, Yala memfasilitasi integrasi Bitcoin ke dalam lanskap keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang lebih luas, memungkinkan berbagai peluang untuk menghasilkan imbal hasil sekaligus memastikan efisiensi modal.