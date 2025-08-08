YALA

Yala adalah protokol aset berbasis Bitcoin yang dirancang untuk meningkatkan likuiditas Bitcoin di berbagai ekosistem melalui penggunaan $YU, stablecoin beragunan Bitcoin yang dipatok terhadap dolar AS. Dengan memungkinkan pengguna menyetor BTC dan mencetak $YU secara native, Yala memfasilitasi integrasi Bitcoin ke dalam lanskap keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang lebih luas, memungkinkan berbagai peluang untuk menghasilkan imbal hasil sekaligus memastikan efisiensi modal.

NamaYALA

PeringkatNo.1307

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.79%

Suplai Peredaran271,499,820.0794584

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai999,701,673.041153

Tingkat Peredaran0.2714%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.45623373838083625,2025-08-08

Harga Terendah0.016201119505033154,2025-12-31

Blockchain PublikBSC

PengantarYala adalah protokol aset berbasis Bitcoin yang dirancang untuk meningkatkan likuiditas Bitcoin di berbagai ekosistem melalui penggunaan $YU, stablecoin beragunan Bitcoin yang dipatok terhadap dolar AS. Dengan memungkinkan pengguna menyetor BTC dan mencetak $YU secara native, Yala memfasilitasi integrasi Bitcoin ke dalam lanskap keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang lebih luas, memungkinkan berbagai peluang untuk menghasilkan imbal hasil sekaligus memastikan efisiensi modal.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.