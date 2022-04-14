人生K线

The token name comes from the concept of a “Life K-Line,” built around a tool that combines Gemini 3 Pro with traditional fortune-telling and visualizes life trends in candlestick charts, extending a product narrative into a tokenized meme.

Nama人生K线

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanThe token name comes from the concept of a “Life K-Line,” built around a tool that combines Gemini 3 Pro with traditional fortune-telling and visualizes life trends in candlestick charts, extending a product narrative into a tokenized meme.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.