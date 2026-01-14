死了么

One tap a day, just to say: I’m still here.

Nama死了么

KedudukanNo.3140

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.04%

Bekalan Peredaran1,000,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.001745544836922178,2026-01-14

Harga Terendah0.000078139396968914,2026-01-16

Rantaian Blok AwamBSC

PengenalanOne tap a day, just to say: I’m still here.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

死了么/USDT
死了么
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (死了么)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
