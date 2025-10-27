42

Semantic Layer is an infrastructure protocol that introduces Application-Controlled Execution (ACE) for decentralized applications (dApps). It allows dApps to internalize miner extractable value (MEV), scale their throughput independently of the base chain, and implement custom execution logic while retaining access to on-chain liquidity and composability. Semantic Layer operates as an execution layer that sits between dApps and the base blockchain. Instead of relying on validators or block builders, dApps using Semantic Layer can control the order and conditions of their users’ transactions.

Nama42

KedudukanNo.1230

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.00%

Bekalan Peredaran148,166,667

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.1481%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.3058250932347683,2025-10-27

Harga Terendah0.03434180524688612,2025-12-19

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

